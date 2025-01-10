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Шесть офисов МФЦ Челябинской области работали в ограниченном режиме - РИА Новости, 10.01.2025
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13:46 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/mfts-1993107477.html
Шесть офисов МФЦ Челябинской области работали в ограниченном режиме
Шесть офисов МФЦ Челябинской области работали в ограниченном режиме - РИА Новости, 10.01.2025
Шесть офисов МФЦ Челябинской области работали в ограниченном режиме
Шесть офисов многофункциональных центров Челябинской области работали с 9 января в ограниченном режиме из-за проблем с интернетом у провайдера, сообщает в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:46:00+03:00
2025-01-10T13:46:00+03:00
общество
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. Шесть офисов многофункциональных центров Челябинской области работали с 9 января в ограниченном режиме из-за проблем с интернетом у провайдера, сообщает в пятницу региональный МФЦ. По данным регионального МФЦ, 9 января зафиксированы ограничения в работе нескольких офисов МФЦ Челябинской области из-за отсутствия интернет-соединения (проблема технического характера на линии провайдера). Прием граждан осуществлялся в режиме консультирования и выдачи готовых документов в 6 центрах, в том числе Копейске, Озёрске, Коркино, Еманжелинске, Южноуральске и селе Агаповка. "По состоянию на 13.00 (11.00 мск) 10 января все офисы МФЦ Челябинской области, включая Копейский МФЦ, работают в штатном режиме", - говорится в сообщении. Доступ к интернету в территориальных отделах восстановлен, уточняется в сообщении.
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общество, челябинская область, копейск, озерск
Общество, Челябинская область, Копейск, Озерск
Шесть офисов МФЦ Челябинской области работали в ограниченном режиме

Шесть офисов МФЦ Челябинской области работали в ограниченном режиме с 9 января

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудницы за работой во флагманском многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Сотрудницы за работой во флагманском многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудницы за работой во флагманском многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы" . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. Шесть офисов многофункциональных центров Челябинской области работали с 9 января в ограниченном режиме из-за проблем с интернетом у провайдера, сообщает в пятницу региональный МФЦ.
По данным регионального МФЦ, 9 января зафиксированы ограничения в работе нескольких офисов МФЦ Челябинской области из-за отсутствия интернет-соединения (проблема технического характера на линии провайдера). Прием граждан осуществлялся в режиме консультирования и выдачи готовых документов в 6 центрах, в том числе Копейске, Озёрске, Коркино, Еманжелинске, Южноуральске и селе Агаповка.
"По состоянию на 13.00 (11.00 мск) 10 января все офисы МФЦ Челябинской области, включая Копейский МФЦ, работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Доступ к интернету в территориальных отделах восстановлен, уточняется в сообщении.
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