https://ria.ru/20250110/mfts-1993107477.html

Шесть офисов МФЦ Челябинской области работали в ограниченном режиме

Шесть офисов МФЦ Челябинской области работали в ограниченном режиме - РИА Новости, 10.01.2025

Шесть офисов МФЦ Челябинской области работали в ограниченном режиме

Шесть офисов многофункциональных центров Челябинской области работали с 9 января в ограниченном режиме из-за проблем с интернетом у провайдера, сообщает в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:46:00+03:00

2025-01-10T13:46:00+03:00

2025-01-10T13:46:00+03:00

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челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. Шесть офисов многофункциональных центров Челябинской области работали с 9 января в ограниченном режиме из-за проблем с интернетом у провайдера, сообщает в пятницу региональный МФЦ. По данным регионального МФЦ, 9 января зафиксированы ограничения в работе нескольких офисов МФЦ Челябинской области из-за отсутствия интернет-соединения (проблема технического характера на линии провайдера). Прием граждан осуществлялся в режиме консультирования и выдачи готовых документов в 6 центрах, в том числе Копейске, Озёрске, Коркино, Еманжелинске, Южноуральске и селе Агаповка. "По состоянию на 13.00 (11.00 мск) 10 января все офисы МФЦ Челябинской области, включая Копейский МФЦ, работают в штатном режиме", - говорится в сообщении. Доступ к интернету в территориальных отделах восстановлен, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20241228/kursk-1991869533.html

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общество, челябинская область, копейск, озерск