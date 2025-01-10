https://ria.ru/20250110/metro-1993194487.html

В московском метро на пассажира упала облицовочная панель потолка

В московском метро на пассажира упала облицовочная панель потолка - РИА Новости, 10.01.2025

В московском метро на пассажира упала облицовочная панель потолка

Облицовочная панель потолка упала из-за крупногабаритного груза пассажира на эскалаторе станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро Москвы, никто не... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T20:00:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Облицовочная панель потолка упала из-за крупногабаритного груза пассажира на эскалаторе станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро Москвы, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки. "Один из пассажиров повредил отделочный элемент потолка над эскалатором. Нарушитель перевозил крупногабаритный груз. По длине он превышал допустимые к провозу габариты, установленные правилами пользования. В результате одна из облицовочных панелей упала на эскалатор. Никто не пострадал", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что сотрудники метрополитена оперативно убрали декоративный элемент. Сообщается, что станция "Текстильщики" Большой кольцевой линии работает в штатном режиме.

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москва, россия, московский метрополитен, происшествия