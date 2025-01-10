https://ria.ru/20250110/mazut-1993161345.html

Калининградские ученые предложили превратить мазут в экоуголь

Калининградские ученые предложили превратить мазут в экоуголь - РИА Новости, 10.01.2025

Калининградские ученые предложили превратить мазут в экоуголь

Ученые Калининградского технического университета (КГТУ) предлагают обратить внимание на разработанные в вузе технологии, которые позволяют собранный на... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T17:27:00+03:00

2025-01-10T17:27:00+03:00

2025-01-10T17:41:00+03:00

россия

керченский пролив

происшествия

крушение двух танкеров в керченском проливе

наука

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КАЛИНИНГРАД, 10 янв — РИА Новости. Ученые Калининградского технического университета (КГТУ) предлагают обратить внимание на разработанные в вузе технологии, которые позволяют собранный на черноморском побережье мазут превратить в экоуголь, сообщает пресс-служба университета. "Ученые университета просят обратить внимание на свои патенты, которые сегодня находятся в широком доступе, руководству борющихся с катастрофическим загрязнением районов черноморского побережья... В КГТУ ещё в 2014 году были разработаны передовые технологии превращения тяжелых фракций нефти в высококалорийное твердое топливо (экоуголь)", - говорится в сообщении. По мнению ученых из КГТУ, проблема утилизации собранного с побережья мазута может решиться через коммерциализацию устранения последствий техногенной аварии, с выпуском товарной продукции (Патент РФ №2525074 "Высоконаполненый композиционный материал"). Изобретение относится к области утилизации отходов промышленного назначения, которые могут быть использованы для производства твердого топлива (экоугля) и строительных материалов. "Этот композиционный материал, содержащий в качестве компонентов отходы синтетического пластика, тяжелые фракции нефти и природные наполнители, к примеру, такие как торф, водоросли, кора деревьев и другие материалы, может применяться в зависимости от соотношения компонентов и как эффективное твёрдое топливо, и как гидрофобизирующие мастики", - добавили в пресс-службе. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250110/ryba-1993093730.html

https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html

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россия, керченский пролив, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе