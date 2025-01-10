https://ria.ru/20250110/mazut-1993161345.html
Калининградские ученые предложили превратить мазут в экоуголь
Калининградские ученые предложили превратить мазут в экоуголь - РИА Новости, 10.01.2025
Калининградские ученые предложили превратить мазут в экоуголь
Ученые Калининградского технического университета (КГТУ) предлагают обратить внимание на разработанные в вузе технологии, которые позволяют собранный на... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:27:00+03:00
2025-01-10T17:27:00+03:00
2025-01-10T17:41:00+03:00
россия
керченский пролив
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1d/1992011420_5:0:1267:710_1920x0_80_0_0_d97658f598efc98ea3242f262380d9f9.jpg
КАЛИНИНГРАД, 10 янв — РИА Новости. Ученые Калининградского технического университета (КГТУ) предлагают обратить внимание на разработанные в вузе технологии, которые позволяют собранный на черноморском побережье мазут превратить в экоуголь, сообщает пресс-служба университета. "Ученые университета просят обратить внимание на свои патенты, которые сегодня находятся в широком доступе, руководству борющихся с катастрофическим загрязнением районов черноморского побережья... В КГТУ ещё в 2014 году были разработаны передовые технологии превращения тяжелых фракций нефти в высококалорийное твердое топливо (экоуголь)", - говорится в сообщении. По мнению ученых из КГТУ, проблема утилизации собранного с побережья мазута может решиться через коммерциализацию устранения последствий техногенной аварии, с выпуском товарной продукции (Патент РФ №2525074 "Высоконаполненый композиционный материал"). Изобретение относится к области утилизации отходов промышленного назначения, которые могут быть использованы для производства твердого топлива (экоугля) и строительных материалов. "Этот композиционный материал, содержащий в качестве компонентов отходы синтетического пластика, тяжелые фракции нефти и природные наполнители, к примеру, такие как торф, водоросли, кора деревьев и другие материалы, может применяться в зависимости от соотношения компонентов и как эффективное твёрдое топливо, и как гидрофобизирующие мастики", - добавили в пресс-службе. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250110/ryba-1993093730.html
https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html
https://ria.ru/20250108/krym-1992817338.html
россия
керченский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1d/1992011420_188:0:1135:710_1920x0_80_0_0_3862bd638d302d0f64088e3288c52640.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, керченский пролив, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Россия, Керченский пролив, Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Наука
Калининградские ученые предложили превратить мазут в экоуголь
Ученые Калининградского техуниверситета предложили превратить мазут в экоуголь
КАЛИНИНГРАД, 10 янв — РИА Новости. Ученые Калининградского технического университета (КГТУ) предлагают обратить внимание на разработанные в вузе технологии, которые позволяют собранный на черноморском побережье мазут превратить в экоуголь, сообщает пресс-служба университета.
"Ученые университета просят обратить внимание на свои патенты, которые сегодня находятся в широком доступе, руководству борющихся с катастрофическим загрязнением районов черноморского побережья... В КГТУ ещё в 2014 году были разработаны передовые технологии превращения тяжелых фракций нефти в высококалорийное твердое топливо (экоуголь)", - говорится в сообщении.
По мнению ученых из КГТУ, проблема утилизации собранного с побережья мазута может решиться через коммерциализацию устранения последствий техногенной аварии, с выпуском товарной продукции (Патент РФ
№2525074 "Высоконаполненый композиционный материал"). Изобретение относится к области утилизации отходов промышленного назначения, которые могут быть использованы для производства твердого топлива (экоугля) и строительных материалов.
"Этот композиционный материал, содержащий в качестве компонентов отходы синтетического пластика, тяжелые фракции нефти и природные наполнители, к примеру, такие как торф, водоросли, кора деревьев и другие материалы, может применяться в зависимости от соотношения компонентов и как эффективное твёрдое топливо, и как гидрофобизирующие мастики", - добавили в пресс-службе.
В районе Керченского пролива
15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.