Глава Крыма дал поручение по ликвидации последствий выбросов мазута
Глава Крыма поручил поделить берег на зоны ответственности из-за выбросов мазута
© Фото : МЧС России по Республике КрымСотрудники МЧС на месте загрязнения нефтепродуктами побережья Крыма
© Фото : МЧС России по Республике Крым
Сотрудники МЧС на месте загрязнения нефтепродуктами побережья Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил поделить берег полуострова на зоны ответственности в целях оперативного выявления и ликвидации выбросов мазута.
"Для оперативной работы весь берег должен быть поделен на зоны ответственности, буквально каждый километр – закреплен за конкретным должностным лицом. Кроме того, до конца дня нужно завершить инвентаризацию средств. Речь в первую очередь идет о специальных сетях, которые задерживают выход мазута на берег", – сказал он на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе.
Аксенов также отметил важность отработки поступающих от граждан сообщений об обнаруженных загрязнениях и пострадавших животных.
"Все обращения должны сортироваться и передаваться главам администраций муниципалитетов ежедневно до десяти утра. Вся информация должна быть проверена и принята в работу, в случае если она подтверждена. Мы все понимаем, что от наших действий зависит как будущий курортный сезон, так и экологическая ситуация в нашей акватории в целом", – заявил Аксенов.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.