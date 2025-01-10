https://ria.ru/20250110/mazut-1993125144.html

Глава Крыма дал поручение по ликвидации последствий выбросов мазута

Глава Крыма дал поручение по ликвидации последствий выбросов мазута - РИА Новости, 10.01.2025

Глава Крыма дал поручение по ликвидации последствий выбросов мазута

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил поделить берег полуострова на зоны ответственности в целях оперативного выявления и ликвидации выбросов мазута. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T14:52:00+03:00

2025-01-10T14:52:00+03:00

2025-01-10T14:53:00+03:00

происшествия

керченский пролив

россия

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил поделить берег полуострова на зоны ответственности в целях оперативного выявления и ликвидации выбросов мазута. "Для оперативной работы весь берег должен быть поделен на зоны ответственности, буквально каждый километр – закреплен за конкретным должностным лицом. Кроме того, до конца дня нужно завершить инвентаризацию средств. Речь в первую очередь идет о специальных сетях, которые задерживают выход мазута на берег", – сказал он на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Аксенов также отметил важность отработки поступающих от граждан сообщений об обнаруженных загрязнениях и пострадавших животных. "Все обращения должны сортироваться и передаваться главам администраций муниципалитетов ежедневно до десяти утра. Вся информация должна быть проверена и принята в работу, в случае если она подтверждена. Мы все понимаем, что от наших действий зависит как будущий курортный сезон, так и экологическая ситуация в нашей акватории в целом", – заявил Аксенов. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html

https://ria.ru/20250110/ryba-1993093730.html

керченский пролив

россия

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происшествия, керченский пролив, россия, краснодарский край, сергей аксенов (политик), крушение двух танкеров в керченском проливе