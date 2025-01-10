https://ria.ru/20250110/mazut-1993093237.html

На Кубани выявили новые выбросы мазута

На Кубани выявили новые выбросы мазута - РИА Новости, 10.01.2025

На Кубани выявили новые выбросы мазута

Мониторинг побережья Кубани выявил новые выбросы мазута на территории от Анапы до Темрюкского района в результате усиления ветра и нагонной волны, сообщили в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:22:00+03:00

2025-01-10T12:22:00+03:00

2025-01-10T12:22:00+03:00

происшествия

анапа

темрюкский район

веселовка

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Мониторинг побережья Кубани выявил новые выбросы мазута на территории от Анапы до Темрюкского района в результате усиления ветра и нагонной волны, сообщили в ГУМЧС по региону. "В результате усиления ветра и нагонной волны выявлены локальные участки выброса нефтепродукта (участки загрязнения составляют фракции до 0,1 квадратных метров, протяженностью от Анапы до станицы Благовещенская, поселка Волна, поселка Веселовка, Темрюкского района)", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html

https://ria.ru/20250109/ptitsy-1993027852.html

анапа

темрюкский район

веселовка

россия

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происшествия, анапа, темрюкский район, веселовка, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия