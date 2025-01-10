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На Кубани выявили новые выбросы мазута - РИА Новости, 10.01.2025
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12:22 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/mazut-1993093237.html
На Кубани выявили новые выбросы мазута
На Кубани выявили новые выбросы мазута - РИА Новости, 10.01.2025
На Кубани выявили новые выбросы мазута
Мониторинг побережья Кубани выявил новые выбросы мазута на территории от Анапы до Темрюкского района в результате усиления ветра и нагонной волны, сообщили в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:22:00+03:00
2025-01-10T12:22:00+03:00
происшествия
анапа
темрюкский район
веселовка
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
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КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Мониторинг побережья Кубани выявил новые выбросы мазута на территории от Анапы до Темрюкского района в результате усиления ветра и нагонной волны, сообщили в ГУМЧС по региону. "В результате усиления ветра и нагонной волны выявлены локальные участки выброса нефтепродукта (участки загрязнения составляют фракции до 0,1 квадратных метров, протяженностью от Анапы до станицы Благовещенская, поселка Волна, поселка Веселовка, Темрюкского района)", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html
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анапа
темрюкский район
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происшествия, анапа, темрюкский район, веселовка, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Анапа, Темрюкский район, Веселовка, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
На Кубани выявили новые выбросы мазута

На Кубани выявили новые выбросы мазута на участке от Анапы до Темрюкского района

© Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramПовторный выброс мазута в Анапе
Повторный выброс мазута в Анапе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Повторный выброс мазута в Анапе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Мониторинг побережья Кубани выявил новые выбросы мазута на территории от Анапы до Темрюкского района в результате усиления ветра и нагонной волны, сообщили в ГУМЧС по региону.
"В результате усиления ветра и нагонной волны выявлены локальные участки выброса нефтепродукта (участки загрязнения составляют фракции до 0,1 квадратных метров, протяженностью от Анапы до станицы Благовещенская, поселка Волна, поселка Веселовка, Темрюкского района)", - говорится в сообщении.
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В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияАнапаТемрюкский районВеселовкаКрушение двух танкеров в Керченском проливеРоссия
 
 
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