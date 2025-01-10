Рейтинг@Mail.ru
Океанолог рассказал об утилизации грунта с вытекшим из танкеров мазутом - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html
Океанолог рассказал об утилизации грунта с вытекшим из танкеров мазутом
Океанолог рассказал об утилизации грунта с вытекшим из танкеров мазутом - РИА Новости, 10.01.2025
Океанолог рассказал об утилизации грунта с вытекшим из танкеров мазутом
Большую часть грунта с мазутом, который вытек из потерпевших крушение в районе Керченского пролива танкеров, уже собрали и вывезли на утилизацию, заявил РИА... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T07:46:00+03:00
2025-01-10T07:46:00+03:00
происшествия
анапа
керченский пролив
севастополь
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990590979_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_79c49abb5d2354e22583410ba3150678.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Большую часть грунта с мазутом, который вытек из потерпевших крушение в районе Керченского пролива танкеров, уже собрали и вывезли на утилизацию, заявил РИА Новости океанолог, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный. "Судя по отчетам, по количеству грунта, который был собран и вывезен из Анапы, 100 тысяч тонн и более, большая часть мазута уже вывезена. Как правило, содержание мазута в собранном грунте и песке составляет порядка 5%. Большая часть (из того, что вытекло из танкеров - ред.) уже вывезена", - сказал Станичный. Ученый добавил, что, по последним данным мониторинга, утечки мазута из танкеров нет. Загрязнение в Крыму – лишь малая часть того, что произошло ранее в Анапе и в целом на кубанском побережье, отметил он. Нефтепродукты сносит к западному побережью Крыма течением, попутно небольшие загрязнения происходят в других регионах полуострова, включая южный берег и Севастополь, отметил Станичный. "Грубо говоря, это проценты от того, что вылилось, и от того, что попало в Анапу. Та часть, которая была видна по спутниковым изображениям, сейчас попала в Каламитский залив (на западе Крыма – ред.), будет выбрасываться на пляжи. Но надо понимать, что это загрязнение, но оно будет в сотню раз меньше, чем в Анапе. Количество мазута там (в районе Анапы – ред.) на берегу было огромно", - сказал Станичный. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.
https://ria.ru/20250109/ptitsy-1993027852.html
https://ria.ru/20250109/putin-1992975306.html
анапа
керченский пролив
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990590979_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_9f460025e28bb1445e015fad0ac14933.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, керченский пролив, севастополь, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Керченский пролив, Севастополь, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Океанолог рассказал об утилизации грунта с вытекшим из танкеров мазутом

Океанолог Станичный: большую часть грунта с вытекшим из танкеров мазутом вывезли

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Большую часть грунта с мазутом, который вытек из потерпевших крушение в районе Керченского пролива танкеров, уже собрали и вывезли на утилизацию, заявил РИА Новости океанолог, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный.
"Судя по отчетам, по количеству грунта, который был собран и вывезен из Анапы, 100 тысяч тонн и более, большая часть мазута уже вывезена. Как правило, содержание мазута в собранном грунте и песке составляет порядка 5%. Большая часть (из того, что вытекло из танкеров - ред.) уже вывезена", - сказал Станичный.
В поселке Веселовка Темрюкского района Кубани заработал пункт по спасению птиц после крушения танкеров - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Госдуме рассказали о состоянии пострадавших от мазута птиц
Вчера, 23:45
Ученый добавил, что, по последним данным мониторинга, утечки мазута из танкеров нет. Загрязнение в Крыму – лишь малая часть того, что произошло ранее в Анапе и в целом на кубанском побережье, отметил он. Нефтепродукты сносит к западному побережью Крыма течением, попутно небольшие загрязнения происходят в других регионах полуострова, включая южный берег и Севастополь, отметил Станичный.
"Грубо говоря, это проценты от того, что вылилось, и от того, что попало в Анапу. Та часть, которая была видна по спутниковым изображениям, сейчас попала в Каламитский залив (на западе Крыма – ред.), будет выбрасываться на пляжи. Но надо понимать, что это загрязнение, но оно будет в сотню раз меньше, чем в Анапе. Количество мазута там (в районе Анапы – ред.) на берегу было огромно", - сказал Станичный.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Путин потребовал новых предложений по ликвидации последствий ЧП с мазутом
Вчера, 16:51
 
ПроисшествияАнапаКерченский проливСевастопольКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала