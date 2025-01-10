Океанолог рассказал об утилизации грунта с вытекшим из танкеров мазутом
Океанолог Станичный: большую часть грунта с вытекшим из танкеров мазутом вывезли
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Большую часть грунта с мазутом, который вытек из потерпевших крушение в районе Керченского пролива танкеров, уже собрали и вывезли на утилизацию, заявил РИА Новости океанолог, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный.
"Судя по отчетам, по количеству грунта, который был собран и вывезен из Анапы, 100 тысяч тонн и более, большая часть мазута уже вывезена. Как правило, содержание мазута в собранном грунте и песке составляет порядка 5%. Большая часть (из того, что вытекло из танкеров - ред.) уже вывезена", - сказал Станичный.
Ученый добавил, что, по последним данным мониторинга, утечки мазута из танкеров нет. Загрязнение в Крыму – лишь малая часть того, что произошло ранее в Анапе и в целом на кубанском побережье, отметил он. Нефтепродукты сносит к западному побережью Крыма течением, попутно небольшие загрязнения происходят в других регионах полуострова, включая южный берег и Севастополь, отметил Станичный.
"Грубо говоря, это проценты от того, что вылилось, и от того, что попало в Анапу. Та часть, которая была видна по спутниковым изображениям, сейчас попала в Каламитский залив (на западе Крыма – ред.), будет выбрасываться на пляжи. Но надо понимать, что это загрязнение, но оно будет в сотню раз меньше, чем в Анапе. Количество мазута там (в районе Анапы – ред.) на берегу было огромно", - сказал Станичный.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.