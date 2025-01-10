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Комитет Госдумы порекомендовал продлить программу материнского капитала - РИА Новости, 10.01.2025
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16:31 10.01.2025 (обновлено: 16:41 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/matkapital-1993151603.html
Комитет Госдумы порекомендовал продлить программу материнского капитала
Комитет Госдумы порекомендовал продлить программу материнского капитала - РИА Новости, 10.01.2025
Комитет Госдумы порекомендовал продлить программу материнского капитала
Комитет Госдумы по защите семьи рекомендовал палате принять проект закона о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, следует из решения... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:31:00+03:00
2025-01-10T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по защите семьи рекомендовал палате принять проект закона о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ."Рекомендовать Государственной Думе принять названный проект федерального закона", - сказано в документе.Комитет также предлагает рассмотреть законопроект в первом чтении 14 января.
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госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
Комитет Госдумы порекомендовал продлить программу материнского капитала

Комитет Госдумы порекомендовал продлить программу материнского капитала до 2030

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке
Люди отдыхают в парке - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по защите семьи рекомендовал палате принять проект закона о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ.
"Рекомендовать Государственной Думе принять названный проект федерального закона", - сказано в документе.
Комитет также предлагает рассмотреть законопроект в первом чтении 14 января.
Материнский капитал - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Материнский капитал — 2025: сумма выплаты и на что ее можно потратить
25 декабря 2024, 17:32
 
Госдума РФОбществоРоссия
 
 
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