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Маск рассказал о пользе для АдГ от нападок на него немецких СМИ - РИА Новости, 10.01.2025
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13:54 10.01.2025 (обновлено: 13:58 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/mask-1993109422.html
Маск рассказал о пользе для АдГ от нападок на него немецких СМИ
Маск рассказал о пользе для АдГ от нападок на него немецких СМИ - РИА Новости, 10.01.2025
Маск рассказал о пользе для АдГ от нападок на него немецких СМИ
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что атаки немецких СМИ на него помогут правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) победить на выборах,... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:54:00+03:00
2025-01-10T13:58:00+03:00
в мире
германия
саксония-анхальт
украина
олаф шольц
илон маск
франк-вальтер штайнмайер
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что атаки немецких СМИ на него помогут правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) победить на выборах, добавив, что эти атаки являются именно тем, чего он ожидал и даже хотел. Маск ответил на пост в социальной сети Х, где пользователь опубликовал фотографию еженедельного немецкого журнала Stern, на обложке которого изображён Маск с подписью "атака на наши выборы". Пользователь отметил, что журнал посвятил обложку Маску, опасаясь его интервью с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель, которое состоялось в четверг. "Атака традиционных СМИ Германии - это именно то, чего я ожидал и хотел. Это только поможет АдГ победить для Германии", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х. Двадцатого декабря Маск заявил, что только партия АдГ может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны. Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Агентство DPA позднее писала, что жертв - шесть. Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля. Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 проголосовали за, 116 воздержались. Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен с поста минфина Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д".
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в мире, германия, саксония-анхальт, украина, олаф шольц, илон маск, франк-вальтер штайнмайер
В мире, Германия, Саксония-Анхальт, Украина, Олаф Шольц, Илон Маск, Франк-Вальтер Штайнмайер
Маск рассказал о пользе для АдГ от нападок на него немецких СМИ

Маск: атаки немецких СМИ на него помогут АдГ победить на выборах

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что атаки немецких СМИ на него помогут правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) победить на выборах, добавив, что эти атаки являются именно тем, чего он ожидал и даже хотел.
Маск ответил на пост в социальной сети Х, где пользователь опубликовал фотографию еженедельного немецкого журнала Stern, на обложке которого изображён Маск с подписью "атака на наши выборы". Пользователь отметил, что журнал посвятил обложку Маску, опасаясь его интервью с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель, которое состоялось в четверг.
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14 декабря 2024, 22:28
"Атака традиционных СМИ Германии - это именно то, чего я ожидал и хотел. Это только поможет АдГ победить для Германии", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х.
Двадцатого декабря Маск заявил, что только партия АдГ может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны.
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АдГ призвала к выходу Германии из Евросоюза
29 ноября 2024, 13:04
Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Агентство DPA позднее писала, что жертв - шесть.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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Вчера, 22:54
Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 проголосовали за, 116 воздержались.
Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен с поста минфина Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д".
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Жители Германии назвали самые острые проблемы перед выборами
29 декабря 2024, 16:59
 
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