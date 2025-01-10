В Ставрополье вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Четырех жителей Дагестана приговорили к 10 годам колонии после беспорядков
© Объединенная пресс-служба судов Краснодара/TelegramЗаседание Армавирского городского суда по делу о массовых беспорядках в международном аэропорту "Махачкала"
Заседание Армавирского городского суда по делу о массовых беспорядках в международном аэропорту "Махачкала". Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 10 янв - РИА Новости. Суд в Ставрополье приговорил к 10 годам колонии общего режима четырех жителей Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
"Георгиевский городской суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех жителей Республики Дагестан. Суд… назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы на срок 10 лет каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, установлено, что 29 октября 2023 года Марат Рабаданов, Раджаб Раджабов, Магомед Рамазанов, Заурбег Халиков в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.
Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Несколько приговоров уже вынесено. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта на более чем 24 миллиона рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
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