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В Ставрополье вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 10.01.2025
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19:44 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/makhachkala-1993190460.html
В Ставрополье вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы
В Ставрополье вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 10.01.2025
В Ставрополье вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Суд в Ставрополье приговорил к 10 годам колонии общего режима четырех жителей Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T19:44:00+03:00
2025-01-10T19:44:00+03:00
происшествия
ставропольский край
махачкала
израиль
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ПЯТИГОРСК, 10 янв - РИА Новости. Суд в Ставрополье приговорил к 10 годам колонии общего режима четырех жителей Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. "Георгиевский городской суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех жителей Республики Дагестан. Суд… назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы на срок 10 лет каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, установлено, что 29 октября 2023 года Марат Рабаданов, Раджаб Раджабов, Магомед Рамазанов, Заурбег Халиков в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Несколько приговоров уже вынесено. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта на более чем 24 миллиона рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
https://ria.ru/20241211/prigovor-1988564924.html
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происшествия, ставропольский край, махачкала, израиль, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Ставропольский край, Махачкала, Израиль, Генеральная прокуратура РФ
В Ставрополье вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Четырех жителей Дагестана приговорили к 10 годам колонии после беспорядков

© Объединенная пресс-служба судов Краснодара/TelegramЗаседание Армавирского городского суда по делу о массовых беспорядках в международном аэропорту "Махачкала"
Заседание Армавирского городского суда по делу о массовых беспорядках в международном аэропорту Махачкала - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Объединенная пресс-служба судов Краснодара/Telegram
Заседание Армавирского городского суда по делу о массовых беспорядках в международном аэропорту "Махачкала". Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 10 янв - РИА Новости. Суд в Ставрополье приговорил к 10 годам колонии общего режима четырех жителей Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
"Георгиевский городской суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех жителей Республики Дагестан. Суд… назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы на срок 10 лет каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, установлено, что 29 октября 2023 года Марат Рабаданов, Раджаб Раджабов, Магомед Рамазанов, Заурбег Халиков в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.
Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Несколько приговоров уже вынесено. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта на более чем 24 миллиона рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
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ПроисшествияСтавропольский крайМахачкалаИзраильГенеральная прокуратура РФ
 
 
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