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США повысили вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту Мадуро - РИА Новости, 10.01.2025
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19:15 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/maduro-1993185704.html
США повысили вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту Мадуро
США повысили вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту Мадуро - РИА Новости, 10.01.2025
США повысили вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту Мадуро
США увеличили вознаграждение до 25 миллионов долларов США за информацию, которая привела бы к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявили... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T19:15:00+03:00
2025-01-10T19:15:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США увеличили вознаграждение до 25 миллионов долларов США за информацию, которая привела бы к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявили высокопоставленные чиновники администрации США. "Мы увеличиваем размер вознаграждения до 25 миллионов за Николаса Мадуро и за министра внутренних дел... Кроме того, мы добавляем новое вознаграждение в размере 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту или осуждению министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино", - заявили чиновники на брифинге по Венесуэле. Увеличение вознаграждения вводится на фоне инаугурации Мадуро, состоявшейся ранее в пятницу. Он был переизбран, победив на выборах в июле минувшего года. Как отметили представители уходящей администрации США, результаты этих выборов Соединенные Штаты не признают,
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в мире, сша, венесуэла, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро
США повысили вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту Мадуро

США увеличили вознаграждение до 25 миллионов долларов за информацию о Мадуро

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро Морос
Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США увеличили вознаграждение до 25 миллионов долларов США за информацию, которая привела бы к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявили высокопоставленные чиновники администрации США.
«
"Мы увеличиваем размер вознаграждения до 25 миллионов за Николаса Мадуро и за министра внутренних дел... Кроме того, мы добавляем новое вознаграждение в размере 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту или осуждению министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино", - заявили чиновники на брифинге по Венесуэле.
Увеличение вознаграждения вводится на фоне инаугурации Мадуро, состоявшейся ранее в пятницу. Он был переизбран, победив на выборах в июле минувшего года. Как отметили представители уходящей администрации США, результаты этих выборов Соединенные Штаты не признают,
Акция протеста в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Венесуэле оппозиция проводит акции протеста перед инаугурацией Мадуро
9 января, 22:05
 
В миреСШАВенесуэлаНиколас Мадуро
 
 
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