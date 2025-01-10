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В Подмосковье задержали мужчину, напавшего с ножом на двух женщин - РИА Новости, 10.01.2025
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20:15 10.01.2025 (обновлено: 20:23 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/lyubertsy-1993196612.html
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего с ножом на двух женщин
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего с ножом на двух женщин - РИА Новости, 10.01.2025
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего с ножом на двух женщин
Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на двух женщин в подмосковных Люберцах, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T20:15:00+03:00
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происшествия
люберцы
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на двух женщин в подмосковных Люберцах, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. В дежурную часть второго отдела полиции управления МВД России "Люберецкое" поступили заявления от двух местных жительниц. Предварительно установлено, что неизвестный мужчина, находясь у одного из домов, расположенных на улице 3-е Почтовое Отделение, с предметом, похожим на нож, напал на 41-летнюю женщину, порезал ей куртку и убежал. Позднее у подъезда многоквартирного дома у нарушителя произошёл словесный конфликт с 34-летней местной жительницей, которой он нанес удар ногой, после чего скрылся. "Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России "Люберецкое" в результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки правонарушитель был установлен и доставлен в территориальный отдел. Им оказался житель Ростовской области 1973 года рождения", - говорится в сообщении. Полицейские по данному факту проводят разбирательство, выясняют все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250109/zaderzhanie-1993028911.html
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люберцы
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происшествия, люберцы, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Люберцы, Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего с ножом на двух женщин

В Люберцах задержали мужчину, напавшего с ножом на двух женщин

© Фото : соцсетиПодозреваемый в нападении с ножом на двух женщин в подмосковных Люберцах
Подозреваемый в нападении с ножом на двух женщин в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : соцсети
Подозреваемый в нападении с ножом на двух женщин в подмосковных Люберцах
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на двух женщин в подмосковных Люберцах, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
В дежурную часть второго отдела полиции управления МВД России "Люберецкое" поступили заявления от двух местных жительниц.
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Предварительно установлено, что неизвестный мужчина, находясь у одного из домов, расположенных на улице 3-е Почтовое Отделение, с предметом, похожим на нож, напал на 41-летнюю женщину, порезал ей куртку и убежал. Позднее у подъезда многоквартирного дома у нарушителя произошёл словесный конфликт с 34-летней местной жительницей, которой он нанес удар ногой, после чего скрылся.
"Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России "Люберецкое" в результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки правонарушитель был установлен и доставлен в территориальный отдел. Им оказался житель Ростовской области 1973 года рождения", - говорится в сообщении.
Полицейские по данному факту проводят разбирательство, выясняют все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.
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ПроисшествияЛюберцыРостовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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