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В Кремле назвали Литву недружественной и враждебной страной для России - РИА Новости, 10.01.2025
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12:44 10.01.2025 (обновлено: 12:45 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/litva-1993096413.html
В Кремле назвали Литву недружественной и враждебной страной для России
В Кремле назвали Литву недружественной и враждебной страной для России - РИА Новости, 10.01.2025
В Кремле назвали Литву недружественной и враждебной страной для России
Литва является недружественной и враждебной страной для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Литвы... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:44:00+03:00
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литва
россия
калининград
дмитрий песков
гитанас науседа
в мире
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Литва является недружественной и враждебной страной для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о притязаниях страны на Калининград. Науседа высказал притязания на Калининградскую область. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. "Литва является недружественным государством для нашей страны. Враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое, в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания", - сказал Песков журналистам
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литва, россия, калининград, дмитрий песков, гитанас науседа, в мире
Литва, Россия, Калининград, Дмитрий Песков, Гитанас Науседа, В мире
В Кремле назвали Литву недружественной и враждебной страной для России

Песков назвал Литву недружественной и враждебной страной для России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Литва является недружественной и враждебной страной для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о притязаниях страны на Калининград.
Науседа высказал притязания на Калининградскую область. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды.
"Литва является недружественным государством для нашей страны. Враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое, в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания", - сказал Песков журналистам
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В Совфеде прокомментировали заявления президента Литвы о Калининграде
10:28
 
ЛитваРоссияКалининградДмитрий ПесковГитанас НауседаВ мире
 
 
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