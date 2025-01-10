https://ria.ru/20250110/litva-1993096413.html
В Кремле назвали Литву недружественной и враждебной страной для России
В Кремле назвали Литву недружественной и враждебной страной для России - РИА Новости, 10.01.2025
В Кремле назвали Литву недружественной и враждебной страной для России
Литва является недружественной и враждебной страной для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Литвы... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:44:00+03:00
2025-01-10T12:44:00+03:00
2025-01-10T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Литва является недружественной и враждебной страной для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о притязаниях страны на Калининград. Науседа высказал притязания на Калининградскую область. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. "Литва является недружественным государством для нашей страны. Враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое, в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания", - сказал Песков журналистам
https://ria.ru/20250110/kaliningrad-1993064897.html
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литва, россия, калининград, дмитрий песков, гитанас науседа, в мире
Литва, Россия, Калининград, Дмитрий Песков, Гитанас Науседа, В мире
В Кремле назвали Литву недружественной и враждебной страной для России
Песков назвал Литву недружественной и враждебной страной для России