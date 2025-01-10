https://ria.ru/20250110/likhachev-1993172205.html

США ввели санкции против главы "Росатома"

США ввели санкции против главы "Росатома" - РИА Новости, 10.01.2025

США ввели санкции против главы "Росатома"

США ввели санкции против генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и других членов руководства атомной госкорпорации, следует из реестра американского... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T18:08:00+03:00

2025-01-10T18:08:00+03:00

2025-01-10T19:08:00+03:00

сша

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

санкции в отношении россии

алексей лихачев

экономика

александр локшин

кирилл комаров

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США ввели санкции против генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и других членов руководства атомной госкорпорации, следует из реестра американского минфина.Помимо Лихачева под санкции попали первый заместитель генерального директора "Росатома" - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров и первый заместитель генерального директора по развитию новых продуктов атомной энергетики Александр Локшин, следует из реестра, обновленного в пятницу.Среди других топ-менеджеров "Росатома", внесенных в санкционные списки, - первый заместитель генерального директора по атомной энергетике, глава АО "Атомстройэкспорт" (управляющая компания инжинирингового дивизиона "Росатома") Андрей Петров, заместитель гендиректора по международной деятельности Николай Спасский, заместитель гендиректора по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов, заместитель гендиректора по науке и стратегии Юрий Оленин, заместитель гендиректора по экономике и финансам Илья Ребров, заместитель гендиректора - директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, заместитель генерального директора по развитию производственной системы "Росатома" Сергей Обозов.

https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993174656.html

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сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, санкции в отношении россии, алексей лихачев, экономика, александр локшин, кирилл комаров