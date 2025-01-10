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Умер актер из сериала "Слово пацана" Михаил Левченко
Умер актер из сериала "Слово пацана" Михаил Левченко - РИА Новости, 10.01.2025
Умер актер из сериала "Слово пацана" Михаил Левченко
Заслуженный артист России Михаил Левченко, умер в возрасте 72 лет, об этом сообщил Ярославский камерный театр на своей странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T19:12:00+03:00
2025-01-10T19:12:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Заслуженный артист России Михаил Левченко, умер в возрасте 72 лет, об этом сообщил Ярославский камерный театр на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."С прискорбием сообщаем, что сегодня на 73 году из жизни ушел наш дорогой друг, замечательный актер, заслуженный артист России Михаил Левченко", — говорится в тексте.По словам коллег, Левченко воплощал на сцене яркие образы, его харизма и невероятная энергия восхищала зрителей. Многие приходили в театр "на Левченко", отмечается в сообщении."Казалось, его жизненных сил хватит на всех. Даже когда он хворал, весëлый настрой его не покидал. Мы будем помнить его — громогласного, рыжеусого хулигана, джентльмена, человека чести, уникального актера, любимого партнера и настоящего друга!" — сообщает театр.Свои соболезнования выразил и Ярославский государственный театр имени Ф. Волкова."Михаил Левченко постоянно жил в творческом поиске… Много снимался в кино – на его счету более восьми десятков киноролей. В 2010 году Михаилу Левченко было присвоено почётное звание "Заслуженный артист России". В актерской профессии Михаил Давыдович успел сделать очень много и навсегда останется в истории ярославского театра, в памяти всех, кто его знал и видел на сцене и на экране", — сообщает театр.Одной из последних киноролей Левченко стала эпизодическая роль в популярном сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".
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россия, происшествия, михаил левченко
Культура, Россия, Происшествия, Михаил Левченко
Умер актер из сериала "Слово пацана" Михаил Левченко
После тяжелой болезни умер актер из сериала "Слово пацана" Михаил Левченко
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Заслуженный артист России Михаил Левченко, умер в возрасте 72 лет, об этом сообщил Ярославский камерный театр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"С прискорбием сообщаем, что сегодня на 73 году из жизни ушел наш дорогой друг, замечательный актер, заслуженный артист России Михаил Левченко
", — говорится в тексте.
По словам коллег, Левченко воплощал на сцене яркие образы, его харизма и невероятная энергия восхищала зрителей. Многие приходили в театр "на Левченко", отмечается в сообщении.
"Казалось, его жизненных сил хватит на всех. Даже когда он хворал, весëлый настрой его не покидал. Мы будем помнить его — громогласного, рыжеусого хулигана, джентльмена, человека чести, уникального актера, любимого партнера и настоящего друга!" — сообщает театр.
Свои соболезнования выразил и Ярославский государственный театр имени Ф. Волкова.
"Михаил Левченко постоянно жил в творческом поиске… Много снимался в кино – на его счету более восьми десятков киноролей. В 2010 году Михаилу Левченко было присвоено почётное звание "Заслуженный артист России". В актерской профессии Михаил Давыдович успел сделать очень много и навсегда останется в истории ярославского театра, в памяти всех, кто его знал и видел на сцене и на экране", — сообщает театр.
Одной из последних киноролей Левченко стала эпизодическая роль в популярном сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".