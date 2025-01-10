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Защита блогера Лерчек просила суд разрешить общение с родственниками - РИА Новости, 10.01.2025
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03:56 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/lerchek-1993036677.html
Защита блогера Лерчек просила суд разрешить общение с родственниками
Защита блогера Лерчек просила суд разрешить общение с родственниками - РИА Новости, 10.01.2025
Защита блогера Лерчек просила суд разрешить общение с родственниками
Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), находящейся под домашним арестом, просила разрешить ей общаться с близкими родственниками, следует из судебных... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T03:56:00+03:00
2025-01-10T03:56:00+03:00
россия
артем чекалин
валерия чекалина
александр бастрыкин
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), находящейся под домашним арестом, просила разрешить ей общаться с близкими родственниками, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Мосгорсуд разрешил общаться с родным братом бывшему супругу блогера Артему Чекалину, который также находится под домашним арестом по делу о выводе из России 250 миллионов рублей. Защита Лерчек просила Мосгорсуд уточнить и для блогера круг лиц, с кем она может контактировать. "Суд возложил на Чекалину запрет на общение с неопределенным кругом лиц, что противоречит закону и не позволяет идентифицировать лиц, общение с которыми запрещено. Защита считает необходимым скорректировать решение в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны и сократить широкую формулировку до запрета на "общаться с обвиняемыми по уголовному делу, а также с лицами, допрошенными в качестве свидетелей, за исключением лиц, которые являются близкими родственниками Чекалиной", - говорится в судебных документах. Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от их фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин, Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". Она добавила, что признала все ошибки и раскаялась, и призвала подписчиков быть внимательными с налоговыми платежами. Теперь же Чекалины и их партнер по бизнесу Роман Вишняк являются фигурантами третьего уголовного дела - по версии следствия, с помощью подложных документов они вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Чекалины находятся под домашним арестом, в декабре Мосгорсуд отказался изменить им меру пресечения. Как рассказывал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, защита просила изменить меру пресечения на запрет определенных действий, так как по прекращенным ранее уголовным делам "оба находились под запретом и его строго соблюдали". По словам адвоката, изначально ФНС считала сумму в 250 миллионов рублей недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования. Летом Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
https://ria.ru/20241211/lerchek-1988605896.html
https://ria.ru/20241107/lerchek-1982401707.html
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россия, артем чекалин, валерия чекалина, александр бастрыкин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Россия, Артем Чекалин, Валерия Чекалина, Александр Бастрыкин, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Защита блогера Лерчек просила суд разрешить общение с родственниками

Защита блогера Лерчек просила суд разрешить общение с близкими родственниками

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Лерчек в суде
Блогер Лерчек в суде - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Блогер Лерчек в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), находящейся под домашним арестом, просила разрешить ей общаться с близкими родственниками, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Мосгорсуд разрешил общаться с родным братом бывшему супругу блогера Артему Чекалину, который также находится под домашним арестом по делу о выводе из России 250 миллионов рублей.
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Защита Лерчек просила Мосгорсуд уточнить и для блогера круг лиц, с кем она может контактировать.
"Суд возложил на Чекалину запрет на общение с неопределенным кругом лиц, что противоречит закону и не позволяет идентифицировать лиц, общение с которыми запрещено. Защита считает необходимым скорректировать решение в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны и сократить широкую формулировку до запрета на "общаться с обвиняемыми по уголовному делу, а также с лицами, допрошенными в качестве свидетелей, за исключением лиц, которые являются близкими родственниками Чекалиной", - говорится в судебных документах.
Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от их фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин, Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". Она добавила, что признала все ошибки и раскаялась, и призвала подписчиков быть внимательными с налоговыми платежами.
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Блогера Лерчек оставили под домашним арестом
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Теперь же Чекалины и их партнер по бизнесу Роман Вишняк являются фигурантами третьего уголовного дела - по версии следствия, с помощью подложных документов они вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Чекалины находятся под домашним арестом, в декабре Мосгорсуд отказался изменить им меру пресечения.
Как рассказывал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, защита просила изменить меру пресечения на запрет определенных действий, так как по прекращенным ранее уголовным делам "оба находились под запретом и его строго соблюдали". По словам адвоката, изначально ФНС считала сумму в 250 миллионов рублей недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования.
Летом Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
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РоссияАртем ЧекалинВалерия ЧекалинаАлександр БастрыкинМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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