https://ria.ru/20250110/leopard-1993169040.html

В Приморье рассказали, почему дальневосточный леопард не мерзнет зимой

В Приморье рассказали, почему дальневосточный леопард не мерзнет зимой - РИА Новости, 10.01.2025

В Приморье рассказали, почему дальневосточный леопард не мерзнет зимой

Редчайший дальневосточный леопард не мёрзнет зимой и не перегревается летом, потому что "шуба" краснокнижного зверя меняется в зимнее и летнее время года,... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T17:58:00+03:00

2025-01-10T17:58:00+03:00

2025-01-10T18:00:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Редчайший дальневосточный леопард не мёрзнет зимой и не перегревается летом, потому что "шуба" краснокнижного зверя меняется в зимнее и летнее время года, сообщил нацпарк "Земля леопарда". "Интересно, что в холода большая пятнистая кошка не замёрзнет, а летом не перегреется. Всё благодаря "шубе": летом шерсть короче и ярче, а зимой она становится гуще, длиннее и приобретает более светлый окрас", - сообщил нацпарк в своём Тelegram-канале. Пост сопровождает видео. Леопард выходит из глубины заснеженного леса в Приморье, останавливается и внимательно смотрит вдаль. Сначала в одну сторону, потом в другую, после несколько раз поворачивает голову, словно что-то ищет. Затем на несколько секунд замирает и уходит. "Вроде заснул — снега не было, проснулся — засыпало. Будто в глазах леопарда присутствует некое непонимание", - прокомментировал поведение зверя нацпарк. Ранее специалисты учреждения рассказали, что дальневосточный леопард не любит снег и максимально старается обходить сугробы. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20241106/leopard-1982079492.html

https://ria.ru/20241003/leopard-1976195727.html

приморский край

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приморский край, китай, россия