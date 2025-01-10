https://ria.ru/20250110/kurskaya-1993129419.html

Бойцы "Севера" отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Бойцы "Севера" отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 10.01.2025

Бойцы "Севера" отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Бойцы группировки "Север" за сутки поразили семь украинских бригад и отразили четыре контратаки противника в Курской области, говорится в сводке Министерства... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T15:05:00+03:00

2025-01-10T15:05:00+03:00

2025-01-10T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" за сутки поразили семь украинских бригад и отразили четыре контратаки противника в Курской области, говорится в сводке Министерства обороны России."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Замостье, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки и Русское Поречное. Отражены четыре контратаки противника", — заявили в ведомстве. Кроме того, авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике украинских боевиков в районах 23 населенных пунктов Курской области, а также шести — в Сумской области. Российские военные продолжают разгром формирований ВСУ в этом регионе, подчеркнули в Минобороны.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за весь период боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли до 50 600 военнослужащих и 296 танков.

https://ria.ru/20250109/moskalkova-1993003591.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)