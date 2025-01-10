https://ria.ru/20250110/kursk-1993093422.html
На подростка, пытавшегося поджечь школу в Курске, завели дело
На подростка, пытавшегося поджечь школу в Курске, завели дело - РИА Новости, 10.01.2025
На подростка, пытавшегося поджечь школу в Курске, завели дело
Следователи возбудили уголовное дело против 16-летнего подростка, который намеревался поджечь школу, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Курской области. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:23:00+03:00
2025-01-10T12:23:00+03:00
2025-01-10T15:20:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против 16-летнего подростка, который намеревался поджечь школу, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Курской области.По данным следствия, подросток сначала разбил молотком стекла у автомобиля, припаркованного рядом со школой №54, затем разбил стекла двери школы."По предварительным данным, подросток планировал устроить возгорание. По данному факту следственными органами СК России по Курской области возбуждено уголовное дело", - сказали в ведомстве.Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что утром в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, в которой ранее учился, никто не пострадал. По словам Хинштейна, "на столь экстраординарный поступок" его "толкнули сложные отношения с ученицей школы №54". По информации МВД, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены.
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происшествия, курск, следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Курская область, Александр Хинштейн
На подростка, пытавшегося поджечь школу в Курске, завели дело
На подростка, пытавшегося поджечь школу в Курске, завели уголовное дело