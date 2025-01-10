https://ria.ru/20250110/kursk-1993085269.html
В Курске пришедший в школу с молотком подросток пытался устроить пожар
В Курске пришедший в школу с молотком подросток пытался устроить пожар - РИА Новости, 10.01.2025
В Курске пришедший в школу с молотком подросток пытался устроить пожар
Подросток в школе Курска пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения, его действия были предотвращены, пострадавших нет, сообщила в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:42:00+03:00
2025-01-10T11:42:00+03:00
2025-01-10T12:50:00+03:00
происшествия
курск
ирина волк
александр хинштейн
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подросток в школе Курска пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения, его действия были предотвращены, пострадавших нет, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу Курска утром в пятницу, никто не пострадал."Инцидент произошел сегодня рано утром. Предварительно установлено, что 16-летний подросток разбил стекло входной двери школы №54 города Курска. Используя легковоспламеняющуюся жидкость, он пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения. Его действия были предотвращены, пострадавших нет", - написала Волк.По ее словам, злоумышленник с места происшествия скрылся, однако полицейские оперативно установили его личность."В течение часа во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии подозреваемый был задержан. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила она.
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972919294.html
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Кадры МВД по делу подростка в курской школе
Подросток, разбивший утром окно в курской школе и пытавшийся устроить поджог, рассказал, что претензий к учебному заведению у него нет. По предварительной информации, у молодого человека были сложные отношения с одной из учениц.
2025-01-10T11:42
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происшествия, курск, ирина волк, александр хинштейн, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Курск, Ирина Волк, Александр Хинштейн, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Курске пришедший в школу с молотком подросток пытался устроить пожар
МВД: в Курске пришедший в школу с молотком подросток пытался устроить пожар