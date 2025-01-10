Рейтинг@Mail.ru
В Курске пришедший в школу с молотком подросток пытался устроить пожар - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 10.01.2025 (обновлено: 12:50 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/kursk-1993085269.html
В Курске пришедший в школу с молотком подросток пытался устроить пожар
В Курске пришедший в школу с молотком подросток пытался устроить пожар - РИА Новости, 10.01.2025
В Курске пришедший в школу с молотком подросток пытался устроить пожар
Подросток в школе Курска пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения, его действия были предотвращены, пострадавших нет, сообщила в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:42:00+03:00
2025-01-10T12:50:00+03:00
происшествия
курск
ирина волк
александр хинштейн
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993095591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ccf7556d09c1f2e8ded0580372971aad.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подросток в школе Курска пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения, его действия были предотвращены, пострадавших нет, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу Курска утром в пятницу, никто не пострадал."Инцидент произошел сегодня рано утром. Предварительно установлено, что 16-летний подросток разбил стекло входной двери школы №54 города Курска. Используя легковоспламеняющуюся жидкость, он пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения. Его действия были предотвращены, пострадавших нет", - написала Волк.По ее словам, злоумышленник с места происшествия скрылся, однако полицейские оперативно установили его личность."В течение часа во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии подозреваемый был задержан. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила она.
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972919294.html
https://ria.ru/20241023/pistolet-1979483929.html
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры МВД по делу подростка в курской школе
Подросток, разбивший утром окно в курской школе и пытавшийся устроить поджог, рассказал, что претензий к учебному заведению у него нет. По предварительной информации, у молодого человека были сложные отношения с одной из учениц.
2025-01-10T11:42
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993095591_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2283c7f375f5d7cfa9955286618d6ca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курск, ирина волк, александр хинштейн, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Курск, Ирина Волк, Александр Хинштейн, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Курске пришедший в школу с молотком подросток пытался устроить пожар

МВД: в Курске пришедший в школу с молотком подросток пытался устроить пожар

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подросток в школе Курска пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения, его действия были предотвращены, пострадавших нет, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу Курска утром в пятницу, никто не пострадал.
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Пистолет подростка, напавшего на школу в Челябинске, оказался муляжом
16 сентября 2024, 11:17
"Инцидент произошел сегодня рано утром. Предварительно установлено, что 16-летний подросток разбил стекло входной двери школы №54 города Курска. Используя легковоспламеняющуюся жидкость, он пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения. Его действия были предотвращены, пострадавших нет", - написала Волк.
По ее словам, злоумышленник с места происшествия скрылся, однако полицейские оперативно установили его личность.
"В течение часа во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии подозреваемый был задержан. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила она.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Появились подробности ЧП на Ямале, где ученик принес пистолет в школу
23 октября 2024, 09:34
 
ПроисшествияКурскИрина ВолкАлександр ХинштейнМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала