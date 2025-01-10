https://ria.ru/20250110/kursk-1993085269.html

В Курске пришедший в школу с молотком подросток пытался устроить пожар

В Курске пришедший в школу с молотком подросток пытался устроить пожар - РИА Новости, 10.01.2025

В Курске пришедший в школу с молотком подросток пытался устроить пожар

Подросток в школе Курска пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения, его действия были предотвращены, пострадавших нет, сообщила в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T11:42:00+03:00

2025-01-10T11:42:00+03:00

2025-01-10T12:50:00+03:00

происшествия

курск

ирина волк

александр хинштейн

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подросток в школе Курска пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения, его действия были предотвращены, пострадавших нет, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу Курска утром в пятницу, никто не пострадал."Инцидент произошел сегодня рано утром. Предварительно установлено, что 16-летний подросток разбил стекло входной двери школы №54 города Курска. Используя легковоспламеняющуюся жидкость, он пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения. Его действия были предотвращены, пострадавших нет", - написала Волк.По ее словам, злоумышленник с места происшествия скрылся, однако полицейские оперативно установили его личность."В течение часа во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии подозреваемый был задержан. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила она.

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972919294.html

https://ria.ru/20241023/pistolet-1979483929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры МВД по делу подростка в курской школе Подросток, разбивший утром окно в курской школе и пытавшийся устроить поджог, рассказал, что претензий к учебному заведению у него нет. По предварительной информации, у молодого человека были сложные отношения с одной из учениц. 2025-01-10T11:42 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курск, ирина волк, александр хинштейн, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)