https://ria.ru/20250110/kursk-1993077424.html

В Курске подросток в балаклаве с молотком ворвался в школу

В Курске подросток в балаклаве с молотком ворвался в школу - РИА Новости, 10.01.2025

В Курске подросток в балаклаве с молотком ворвался в школу

В Курске в пятницу утром подросток в балаклаве ворвался в школу с молотком, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 10.01.2025

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2025-01-10T11:17:00+03:00

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происшествия

курск

александр хинштейн

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КУРСК, 10 янв - РИА Новости. В Курске в пятницу утром подросток в балаклаве ворвался в школу с молотком, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Сегодня утром в школе №54 города Курска произошло ЧП. К счастью, никто не пострадал, но произошедшее вызывает серьёзные вопросы. Около 8 утра в здание школы ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках. Дежуривший на входе охранник почему-то не смог его остановить", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале."Личность нарушителя установлена – это ученик другой школы, 2008 года рождения. Ранее он также здесь учился. По предварительной информации, на столь экстраординарный поступок его толкнули сложные отношения с ученицей школы №54.В поле зрения психологов и полиции он никогда прежде не попадал", - добавил врио губернатора.Подросток пытался устроить пожар на первом этаже учебного заведения, сообщила в своем Telegram-канале Ирина Волк. Он покинул место происшествия, но силовики задержали его в течение часа.Как заявил сам задержанный, у него нет претензий к учебному заведению,

https://ria.ru/20241023/pistolet-1979483929.html

курск

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Кадры МВД по делу подростка в курской школе Подросток, разбивший утром окно в курской школе и пытавшийся устроить поджог, рассказал, что претензий к учебному заведению у него нет. По предварительной информации, у молодого человека были сложные отношения с одной из учениц. 2025-01-10T11:17 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курск, александр хинштейн