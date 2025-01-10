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На Кубани рассказали о выброшенной на мель части танкера
На Кубани рассказали о выброшенной на мель части танкера - РИА Новости, 10.01.2025
На Кубани рассказали о выброшенной на мель части танкера
Масштаб повреждений, после которых начался выброс нефтепродуктов из части танкера "Волгонефть-239", выброшенной на мель в Краснодарском крае, в настоящий момент РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:27:00+03:00
2025-01-10T15:27:00+03:00
2025-01-10T15:28:00+03:00
происшествия
краснодарский край
тамань (станица)
темрюкский район
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Масштаб повреждений, после которых начался выброс нефтепродуктов из части танкера "Волгонефть-239", выброшенной на мель в Краснодарском крае, в настоящий момент неизвестен, сообщает оперштаб региона. Как сообщается, часть судна выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района. "В настоящий момент неизвестно, каков масштаб повреждений. На судне находятся специалисты Морспасслужбы, которые должны это установить", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.
https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html
краснодарский край
тамань (станица)
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происшествия, краснодарский край, тамань (станица), темрюкский район, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Тамань (станица), Темрюкский район, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани рассказали о выброшенной на мель части танкера
Оперштаб: масштаб повреждений танкера "Волгонефть-239" на Кубани неизвестен