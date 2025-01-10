В Крыму обнаружили 15 километров загрязнения нефтепродуктами
Загрязнения нефтепродуктами обнаружили в Крыму на протяжении 15 километров
© Фото : МЧС России по Республике КрымСотрудники МЧС на месте загрязнения нефтепродуктами побережья Крыма
© Фото : МЧС России по Республике Крым
Сотрудники МЧС на месте загрязнения нефтепродуктами побережья Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. В Крыму обнаружили загрязнения мазутом на протяжении почти 15 километров побережья, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"Сегодня при мониторинге прибрежной зоны были выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в четырех муниципальных образованиях общей протяженностью 14,38 километра" , — говорится в релизе.
Речь идет о городских округах Керчи и Евпатории, Сакском и Ленинском районах, а также острове Тузла.
К мониторингу прибрежной зоны и акватории Черного моря привлекли десять морских и два воздушных судна. Всего на месте работают более 500 человек и свыше 100 единиц техники, уточнили в МЧС.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, в Севастополе — регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают пять центров по спасению птиц.
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