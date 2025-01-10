https://ria.ru/20250110/krym-1993123753.html

В Крыму обнаружили 15 километров загрязнения нефтепродуктами

В Крыму обнаружили 15 километров загрязнения нефтепродуктами - РИА Новости, 10.01.2025

В Крыму обнаружили 15 километров загрязнения нефтепродуктами

В Крыму обнаружили загрязнения мазутом на протяжении почти 15 километров побережья, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T14:44:00+03:00

2025-01-10T14:44:00+03:00

2025-01-10T15:08:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

керченский пролив

керчь

евпатория

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. В Крыму обнаружили загрязнения мазутом на протяжении почти 15 километров побережья, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС."Сегодня при мониторинге прибрежной зоны были выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в четырех муниципальных образованиях общей протяженностью 14,38 километра" , — говорится в релизе.Речь идет о городских округах Керчи и Евпатории, Сакском и Ленинском районах, а также острове Тузла.К мониторингу прибрежной зоны и акватории Черного моря привлекли десять морских и два воздушных судна. Всего на месте работают более 500 человек и свыше 100 единиц техники, уточнили в МЧС.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, в Севастополе — регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают пять центров по спасению птиц.

https://ria.ru/20250109/putin-1992968614.html

https://ria.ru/20250105/kuban-1992605247.html

керченский пролив

керчь

евпатория

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, керченский пролив, керчь, евпатория, крушение двух танкеров в керченском проливе