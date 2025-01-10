https://ria.ru/20250110/kongo-1993165943.html
В Конго отозвали аккредитацию у журналистов Al Jazeera
В Конго отозвали аккредитацию у журналистов Al Jazeera - РИА Новости, 10.01.2025
В Конго отозвали аккредитацию у журналистов Al Jazeera
Демократическая Республика Конго (ДРК) отозвала аккредитацию у журналистов Al Jazeera после того, как журналистка катарского телеканала взяла интервью у главы... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:48:00+03:00
2025-01-10T17:48:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Демократическая Республика Конго (ДРК) отозвала аккредитацию у журналистов Al Jazeera после того, как журналистка катарского телеканала взяла интервью у главы повстанцев движения M23, сообщил пресс-секретарь правительства ДРК Патрик Муяя. "(Было принято решение – ред.) отозвать аккредитацию у журналистов Al Jazeera", - сказал Муяя, видео его выступления перед прессой приводит издание Actualité. Муяя заявил, что журналистка телеканала взяла интервью у главы террористической организации на территории ДРК, не имея при этом соответствующей аккредитации. Он добавил, что ДРК считает интервью с главой движения М23 оправданием терроризма. На востоке ДРК действует множество повстанческих группировок. Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 года после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взяли в руки оружие, обвинив власти в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии. В июле 2022 года после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
https://ria.ru/20250102/oon-1992339366.html
https://ria.ru/20241226/gaza-1991355983.html
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в мире, ангола, руанда, поль кагаме, демократическая республика конго
В мире, Ангола, Руанда, Поль Кагаме, Демократическая Республика Конго
В Конго отозвали аккредитацию у журналистов Al Jazeera
ДРК отозвала аккредитацию у Al Jazeera после интервью с главой повстанцев М23
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Демократическая Республика Конго (ДРК) отозвала аккредитацию у журналистов Al Jazeera после того, как журналистка катарского телеканала взяла интервью у главы повстанцев движения M23, сообщил пресс-секретарь правительства ДРК Патрик Муяя.
"(Было принято решение – ред.) отозвать аккредитацию у журналистов Al Jazeera", - сказал Муяя, видео его выступления перед прессой приводит издание Actualité.
Муяя заявил, что журналистка телеканала взяла интервью у главы террористической организации на территории ДРК, не имея при этом соответствующей аккредитации. Он добавил, что ДРК считает интервью с главой движения М23 оправданием терроризма.
На востоке ДРК действует множество повстанческих группировок. Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 года после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взяли в руки оружие, обвинив власти в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.
В июле 2022 года после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК состоялся саммит в Анголе
. ДРК обвинила Руанду
в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме
договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.