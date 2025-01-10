https://ria.ru/20250110/kitay-1993104996.html

СМИ: бум российской продукции в Китае заканчивается

СМИ: бум российской продукции в Китае заканчивается - РИА Новости, 10.01.2025

СМИ: бум российской продукции в Китае заканчивается

Магазины с российской продукцией стали широко распространяться в Китае, однако времена бума, вероятно, заканчиваются, так как у потребителей усиливаются... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:33:00+03:00

2025-01-10T13:33:00+03:00

2025-01-10T13:33:00+03:00

экономика

технологии

китай

россия

шанхай

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ПЕКИН, 10 янв - РИА Новости. Магазины с российской продукцией стали широко распространяться в Китае, однако времена бума, вероятно, заканчиваются, так как у потребителей усиливаются сомнения в подлинности товаров, пишет газета South China Morning Post. Как уточняет издание, за последние месяцы количество магазинов с российской продукцией значительно увеличилось в Китае. Эти магазины продают колбасу, шоколад и кондитерские изделия из дуриана, утверждая, что большая часть их товаров импортируется из России. "Вероятно, времена бума подходят к концу, так как среди потребителей усиливаются сомнения в подлинности. У них есть все основания для беспокойства: Китай не разрешает импорт российской колбасы, а суровая евразийская тундра вряд ли подходит для тропического фрукта дуриан", - говорится в статье. Издание отмечает, что на прошлой неделе местные власти провели расследование в отношении одного из таких магазинов, находящегося в туристической зоне юго-восточной провинции Фуцзянь. По заявлениям властей, магазин маркировал продукцию местного производства как импортную. В среду в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский рассказал, что на китайском рынке много продукции, лишь имитирующей российские товары, а на самом деле произведённой на территории Китая, при этом он подчеркнул, что в целом количество контрафакта на рынке КНР постепенно сокращается. Дахновский также отметил, что подобные товары, представленные в офлайн-магазинах, не являются в строгом смысле подделкой: предприимчивые китайские бизнесмены придумывают собственные торговые марки и рецептуру, указывают Китай как место производства, при этом эксперт уточнил, что с имиджевой точки зрения товары вроде "колбасы со вкусом кальмара" вряд ли позволят простому китайскому потребителю составить представление о российской продукции. В четверг Центральное народное радио Китая сообщило, что управление по регулированию рынка Шанхая начало проверки в отношении 47 торговых точек в городе, часть из которых продаёт подделки под видом настоящих товаров из России. Как передавало агентство Синьхуа, в Шанхае было возбуждено шесть дел в связи с так называемыми "павильонами российских товаров", название которых, по данным СМИ, не соответствует действительности.

https://ria.ru/20241219/kitay-1990148504.html

https://ria.ru/20241027/kitaj-1980332735.html

https://ria.ru/20241011/kitay-1977514038.html

китай

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экономика, технологии, китай, россия, шанхай