СМИ: бум российской продукции в Китае заканчивается
South China Morning Post: в Китае не уверены в подлинности российских товаров
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПродажа шоколада "Аленка" в городе Далянь в Китае
Продажа шоколада "Аленка" в городе Далянь в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 янв - РИА Новости. Магазины с российской продукцией стали широко распространяться в Китае, однако времена бума, вероятно, заканчиваются, так как у потребителей усиливаются сомнения в подлинности товаров, пишет газета South China Morning Post.
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"Вероятно, времена бума подходят к концу, так как среди потребителей усиливаются сомнения в подлинности. У них есть все основания для беспокойства: Китай не разрешает импорт российской колбасы, а суровая евразийская тундра вряд ли подходит для тропического фрукта дуриан", - говорится в статье.
Издание отмечает, что на прошлой неделе местные власти провели расследование в отношении одного из таких магазинов, находящегося в туристической зоне юго-восточной провинции Фуцзянь. По заявлениям властей, магазин маркировал продукцию местного производства как импортную.
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В среду в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский рассказал, что на китайском рынке много продукции, лишь имитирующей российские товары, а на самом деле произведённой на территории Китая, при этом он подчеркнул, что в целом количество контрафакта на рынке КНР постепенно сокращается.
Дахновский также отметил, что подобные товары, представленные в офлайн-магазинах, не являются в строгом смысле подделкой: предприимчивые китайские бизнесмены придумывают собственные торговые марки и рецептуру, указывают Китай как место производства, при этом эксперт уточнил, что с имиджевой точки зрения товары вроде "колбасы со вкусом кальмара" вряд ли позволят простому китайскому потребителю составить представление о российской продукции.
В четверг Центральное народное радио Китая сообщило, что управление по регулированию рынка Шанхая начало проверки в отношении 47 торговых точек в городе, часть из которых продаёт подделки под видом настоящих товаров из России. Как передавало агентство Синьхуа, в Шанхае было возбуждено шесть дел в связи с так называемыми "павильонами российских товаров", название которых, по данным СМИ, не соответствует действительности.
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