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СМИ: бум российской продукции в Китае заканчивается - РИА Новости, 10.01.2025
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13:33 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/kitay-1993104996.html
СМИ: бум российской продукции в Китае заканчивается
СМИ: бум российской продукции в Китае заканчивается - РИА Новости, 10.01.2025
СМИ: бум российской продукции в Китае заканчивается
Магазины с российской продукцией стали широко распространяться в Китае, однако времена бума, вероятно, заканчиваются, так как у потребителей усиливаются... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:33:00+03:00
2025-01-10T13:33:00+03:00
экономика
технологии
китай
россия
шанхай
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ПЕКИН, 10 янв - РИА Новости. Магазины с российской продукцией стали широко распространяться в Китае, однако времена бума, вероятно, заканчиваются, так как у потребителей усиливаются сомнения в подлинности товаров, пишет газета South China Morning Post. Как уточняет издание, за последние месяцы количество магазинов с российской продукцией значительно увеличилось в Китае. Эти магазины продают колбасу, шоколад и кондитерские изделия из дуриана, утверждая, что большая часть их товаров импортируется из России. "Вероятно, времена бума подходят к концу, так как среди потребителей усиливаются сомнения в подлинности. У них есть все основания для беспокойства: Китай не разрешает импорт российской колбасы, а суровая евразийская тундра вряд ли подходит для тропического фрукта дуриан", - говорится в статье. Издание отмечает, что на прошлой неделе местные власти провели расследование в отношении одного из таких магазинов, находящегося в туристической зоне юго-восточной провинции Фуцзянь. По заявлениям властей, магазин маркировал продукцию местного производства как импортную. В среду в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский рассказал, что на китайском рынке много продукции, лишь имитирующей российские товары, а на самом деле произведённой на территории Китая, при этом он подчеркнул, что в целом количество контрафакта на рынке КНР постепенно сокращается. Дахновский также отметил, что подобные товары, представленные в офлайн-магазинах, не являются в строгом смысле подделкой: предприимчивые китайские бизнесмены придумывают собственные торговые марки и рецептуру, указывают Китай как место производства, при этом эксперт уточнил, что с имиджевой точки зрения товары вроде "колбасы со вкусом кальмара" вряд ли позволят простому китайскому потребителю составить представление о российской продукции. В четверг Центральное народное радио Китая сообщило, что управление по регулированию рынка Шанхая начало проверки в отношении 47 торговых точек в городе, часть из которых продаёт подделки под видом настоящих товаров из России. Как передавало агентство Синьхуа, в Шанхае было возбуждено шесть дел в связи с так называемыми "павильонами российских товаров", название которых, по данным СМИ, не соответствует действительности.
https://ria.ru/20241219/kitay-1990148504.html
https://ria.ru/20241027/kitaj-1980332735.html
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экономика, технологии, китай, россия, шанхай
Экономика, Технологии, Китай, Россия, Шанхай
СМИ: бум российской продукции в Китае заканчивается

South China Morning Post: в Китае не уверены в подлинности российских товаров

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПродажа шоколада "Аленка" в городе Далянь в Китае
Продажа шоколада Аленка в городе Далянь в Китае - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Продажа шоколада "Аленка" в городе Далянь в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 янв - РИА Новости. Магазины с российской продукцией стали широко распространяться в Китае, однако времена бума, вероятно, заканчиваются, так как у потребителей усиливаются сомнения в подлинности товаров, пишет газета South China Morning Post.
Как уточняет издание, за последние месяцы количество магазинов с российской продукцией значительно увеличилось в Китае. Эти магазины продают колбасу, шоколад и кондитерские изделия из дуриана, утверждая, что большая часть их товаров импортируется из России.
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"Вероятно, времена бума подходят к концу, так как среди потребителей усиливаются сомнения в подлинности. У них есть все основания для беспокойства: Китай не разрешает импорт российской колбасы, а суровая евразийская тундра вряд ли подходит для тропического фрукта дуриан", - говорится в статье.
Издание отмечает, что на прошлой неделе местные власти провели расследование в отношении одного из таких магазинов, находящегося в туристической зоне юго-восточной провинции Фуцзянь. По заявлениям властей, магазин маркировал продукцию местного производства как импортную.
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Дахновский также отметил, что подобные товары, представленные в офлайн-магазинах, не являются в строгом смысле подделкой: предприимчивые китайские бизнесмены придумывают собственные торговые марки и рецептуру, указывают Китай как место производства, при этом эксперт уточнил, что с имиджевой точки зрения товары вроде "колбасы со вкусом кальмара" вряд ли позволят простому китайскому потребителю составить представление о российской продукции.
В четверг Центральное народное радио Китая сообщило, что управление по регулированию рынка Шанхая начало проверки в отношении 47 торговых точек в городе, часть из которых продаёт подделки под видом настоящих товаров из России. Как передавало агентство Синьхуа, в Шанхае было возбуждено шесть дел в связи с так называемыми "павильонами российских товаров", название которых, по данным СМИ, не соответствует действительности.
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