https://ria.ru/20250110/kiev-1993200230.html

Киевская полиция объявила в розыск группу людей, слушавших русскую музыку

Киевская полиция объявила в розыск группу людей, слушавших русскую музыку - РИА Новости, 10.01.2025

Киевская полиция объявила в розыск группу людей, слушавших русскую музыку

В Киеве ищут группу людей, перекрывших движение и слушавших российскую музыку, сообщила городская полиция в Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T20:52:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Киеве ищут группу людей, перекрывших движение и слушавших российскую музыку, сообщила городская полиция в Telegram-канале."В Сети распространилось видео с компанией молодых людей, которые перекрывают движение на улицах города, а также слушают российскую музыку", — говорится в тексте.Отмечается, что силовики устанавливают участников группы с целью привлечения к ответственности.Украинские СМИ пишут, что на видео молодые люди включали песню SHAMAN "Я русский".После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии — он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминации в сравнении с малочисленными группами носителей официального языка Европейского союза.

https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992623065.html

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в мире, верховная рада украины, киев, россия