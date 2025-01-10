Рейтинг@Mail.ru
Киевская полиция объявила в розыск группу людей, слушавших русскую музыку - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 10.01.2025 (обновлено: 21:57 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/kiev-1993200230.html
Киевская полиция объявила в розыск группу людей, слушавших русскую музыку
Киевская полиция объявила в розыск группу людей, слушавших русскую музыку - РИА Новости, 10.01.2025
Киевская полиция объявила в розыск группу людей, слушавших русскую музыку
В Киеве ищут группу людей, перекрывших движение и слушавших российскую музыку, сообщила городская полиция в Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T20:52:00+03:00
2025-01-10T21:57:00+03:00
в мире
верховная рада украины
киев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826027240_1170:718:3143:1828_1920x0_80_0_0_56471ec5eb5965cd6698b2d115a0a165.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Киеве ищут группу людей, перекрывших движение и слушавших российскую музыку, сообщила городская полиция в Telegram-канале."В Сети распространилось видео с компанией молодых людей, которые перекрывают движение на улицах города, а также слушают российскую музыку", — говорится в тексте.Отмечается, что силовики устанавливают участников группы с целью привлечения к ответственности.Украинские СМИ пишут, что на видео молодые люди включали песню SHAMAN "Я русский".После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии — он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминации в сравнении с малочисленными группами носителей официального языка Европейского союза.
https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992623065.html
https://ria.ru/20250110/kallas-1993166878.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826027240_1326:645:3143:2008_1920x0_80_0_0_08c6e26e6cc2da696df491e55232c5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, верховная рада украины, киев, россия
В мире, Верховная Рада Украины, Киев, Россия
Киевская полиция объявила в розыск группу людей, слушавших русскую музыку

В Киеве полиция ищет людей, перекрывших движение и слушавших русскую музыку

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Киеве ищут группу людей, перекрывших движение и слушавших российскую музыку, сообщила городская полиция в Telegram-канале.
"В Сети распространилось видео с компанией молодых людей, которые перекрывают движение на улицах города, а также слушают российскую музыку", — говорится в тексте.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Зеленский заявил, что презирает русский народ
6 января, 01:46
Отмечается, что силовики устанавливают участников группы с целью привлечения к ответственности.
Украинские СМИ пишут, что на видео молодые люди включали песню SHAMAN "Я русский".
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии — он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминации в сравнении с малочисленными группами носителей официального языка Европейского союза.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
На Западе высмеяли слова Каллас о России
Вчера, 17:52
 
В миреВерховная Рада УкраиныКиевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала