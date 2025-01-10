Киевская полиция объявила в розыск группу людей, слушавших русскую музыку
В Киеве полиция ищет людей, перекрывших движение и слушавших русскую музыку
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Киеве ищут группу людей, перекрывших движение и слушавших российскую музыку, сообщила городская полиция в Telegram-канале.
"В Сети распространилось видео с компанией молодых людей, которые перекрывают движение на улицах города, а также слушают российскую музыку", — говорится в тексте.
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Отмечается, что силовики устанавливают участников группы с целью привлечения к ответственности.
Украинские СМИ пишут, что на видео молодые люди включали песню SHAMAN "Я русский".
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии — он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминации в сравнении с малочисленными группами носителей официального языка Европейского союза.
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