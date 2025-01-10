Израиль продолжит удары по хуситам в Йемене, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: Израиль продолжит удары по движению "Ансар Алла" в Йемене
© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 янв - РИА Новости. Израиль продолжит мощные и решительные удары по движению "Ансар Алла" в Йемене и другим силам, угрожающим безопасности еврейского государства, заявил в пятницу премьер Биньямин Нетаньяху.
"Как мы обещали, хуситы платят и будут продолжать платить высокую цену за свою агрессию против нас. Сегодня мы нанесли удары по террористическим целям режима хуситов на западном побережье и в глубине Йемена", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.
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По словам премьера, хуситы являются "подразделением Ирана, которое служит террористическим целям иранской оси на Ближнем Востоке". Нетаньяху добавил, что "Ансар Алла" представляет угрозу для Израиля и всего региона, включая нарушение свободы мирового судоходства.
"Повторяю: мы не будем терпеть нападения на наших граждан и нашу страну. Мы будем действовать решительно и мощно против любого, кто угрожает Государству Израиль, в любое время и в любом месте, где это потребуется", - заключил Нетаньяху.
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Ранее в пятницу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что силы ВВС атаковали инфраструктуру и военные объекты хуситов на западном побережье и в глубине Йемена, включая электростанцию Хизаз.
За прошедший год хуситы выпустили по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников, которые в том числе были нацелены на гражданские объекты. Израильская авиация в ответ провела несколько масштабных воздушных операций по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене, которые удалены от израильской территории на расстояние более 1.5 тысячи километров. Хуситы оправдывают свои действия солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где с октября 2023 года проводится израильская военная операция против палестинского движения ХАМАС.