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Израиль продолжит удары по хуситам в Йемене, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 10.01.2025
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17:19 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/khusity-1993160374.html
Израиль продолжит удары по хуситам в Йемене, заявил Нетаньяху
Израиль продолжит удары по хуситам в Йемене, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 10.01.2025
Израиль продолжит удары по хуситам в Йемене, заявил Нетаньяху
Израиль продолжит мощные и решительные удары по движению "Ансар Алла" в Йемене и другим силам, угрожающим безопасности еврейского государства, заявил в пятницу... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:19:00+03:00
2025-01-10T17:19:00+03:00
в мире
израиль
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биньямин нетаньяху
ансар алла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 янв - РИА Новости. Израиль продолжит мощные и решительные удары по движению "Ансар Алла" в Йемене и другим силам, угрожающим безопасности еврейского государства, заявил в пятницу премьер Биньямин Нетаньяху. "Как мы обещали, хуситы платят и будут продолжать платить высокую цену за свою агрессию против нас. Сегодня мы нанесли удары по террористическим целям режима хуситов на западном побережье и в глубине Йемена", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия. По словам премьера, хуситы являются "подразделением Ирана, которое служит террористическим целям иранской оси на Ближнем Востоке". Нетаньяху добавил, что "Ансар Алла" представляет угрозу для Израиля и всего региона, включая нарушение свободы мирового судоходства. "Повторяю: мы не будем терпеть нападения на наших граждан и нашу страну. Мы будем действовать решительно и мощно против любого, кто угрожает Государству Израиль, в любое время и в любом месте, где это потребуется", - заключил Нетаньяху. Ранее в пятницу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что силы ВВС атаковали инфраструктуру и военные объекты хуситов на западном побережье и в глубине Йемена, включая электростанцию Хизаз. За прошедший год хуситы выпустили по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников, которые в том числе были нацелены на гражданские объекты. Израильская авиация в ответ провела несколько масштабных воздушных операций по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене, которые удалены от израильской территории на расстояние более 1.5 тысячи километров. Хуситы оправдывают свои действия солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где с октября 2023 года проводится израильская военная операция против палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20250106/izrail-1992694251.html
https://ria.ru/20241221/tsakhal-1990558876.html
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в мире, израиль, йемен, иран, биньямин нетаньяху, ансар алла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Йемен, Иран, Биньямин Нетаньяху, Ансар Алла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль продолжит удары по хуситам в Йемене, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: Израиль продолжит удары по движению "Ансар Алла" в Йемене

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 янв - РИА Новости. Израиль продолжит мощные и решительные удары по движению "Ансар Алла" в Йемене и другим силам, угрожающим безопасности еврейского государства, заявил в пятницу премьер Биньямин Нетаньяху.
"Как мы обещали, хуситы платят и будут продолжать платить высокую цену за свою агрессию против нас. Сегодня мы нанесли удары по террористическим целям режима хуситов на западном побережье и в глубине Йемена", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.
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Хуситы заявили об атаках на цели в Израиле
6 января, 22:18
По словам премьера, хуситы являются "подразделением Ирана, которое служит террористическим целям иранской оси на Ближнем Востоке". Нетаньяху добавил, что "Ансар Алла" представляет угрозу для Израиля и всего региона, включая нарушение свободы мирового судоходства.
"Повторяю: мы не будем терпеть нападения на наших граждан и нашу страну. Мы будем действовать решительно и мощно против любого, кто угрожает Государству Израиль, в любое время и в любом месте, где это потребуется", - заключил Нетаньяху.
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Ранее в пятницу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что силы ВВС атаковали инфраструктуру и военные объекты хуситов на западном побережье и в глубине Йемена, включая электростанцию Хизаз.
За прошедший год хуситы выпустили по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников, которые в том числе были нацелены на гражданские объекты. Израильская авиация в ответ провела несколько масштабных воздушных операций по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене, которые удалены от израильской территории на расстояние более 1.5 тысячи километров. Хуситы оправдывают свои действия солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где с октября 2023 года проводится израильская военная операция против палестинского движения ХАМАС.
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Вчера, 15:29
 
В миреИзраильЙеменИранБиньямин НетаньяхуАнсар АллаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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