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В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 10.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 10.01.2025 (обновлено: 22:06 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/kherson-1993202718.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 10.01.2025
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы, сообщило издание "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T21:12:00+03:00
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специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы, сообщило издание "Общественное" в Telegram-канале."В Херсоне слышны взрывы", — говорится в публикации.Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 21:03 мск в подконтрольной ВСУ части области объявили воздушную тревогу.В пятницу днем местные СМИ также сообщали о взрывах в Херсоне, при этом сигнал об опасности не звучал.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250110/ukraina-1993101438.html
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херсон
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы, сообщило издание "Общественное" в Telegram-канале.
Херсоне слышны взрывы", — говорится в публикации.
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Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 21:03 мск в подконтрольной ВСУ части области объявили воздушную тревогу.
В пятницу днем местные СМИ также сообщали о взрывах в Херсоне, при этом сигнал об опасности не звучал.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские войска.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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