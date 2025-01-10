https://ria.ru/20250110/kherson-1993202718.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 10.01.2025

В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы, сообщило издание "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2025

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы, сообщило издание "Общественное" в Telegram-канале."В Херсоне слышны взрывы", — говорится в публикации.Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 21:03 мск в подконтрольной ВСУ части области объявили воздушную тревогу.В пятницу днем местные СМИ также сообщали о взрывах в Херсоне, при этом сигнал об опасности не звучал.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250110/ukraina-1993101438.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

херсонская область

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