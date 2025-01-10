https://ria.ru/20250110/kherson-1993118734.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 10.01.2025
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном киевским властям Херсоне прогремели взрывы, пишет издание "Общественное Херсон" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:27:00+03:00
2025-01-10T14:27:00+03:00
2025-01-10T14:35:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В подконтрольном киевским властям Херсоне прогремели взрывы, пишет издание "Общественное Херсон" в Telegram-канале."В Херсоне слышно взрывы, сообщают корреспонденты (телеканала. — Прим. ред.) "Общественное", — говорится в публикации.Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 14:14 мск воздушную тревогу в регионе не объявляли. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 75% региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250110/ukraina-1993101438.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы