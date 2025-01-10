https://ria.ru/20250110/kharris-1993033341.html

Харрис заявила, что не все пострадавшие от пожаров получат выплаты

Харрис заявила, что не все пострадавшие от пожаров получат выплаты - РИА Новости, 10.01.2025

Харрис заявила, что не все пострадавшие от пожаров получат выплаты

Некоторые американцы, потерявшие свои жилища в пожарах в Лос-Анджелесе, не смогут получить страховые выплаты, так как страховщики перестали предлагать им своим... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T02:04:00+03:00

2025-01-10T02:04:00+03:00

2025-01-10T05:52:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 янв - РИА Новости. Некоторые американцы, потерявшие свои жилища в пожарах в Лос-Анджелесе, не смогут получить страховые выплаты, так как страховщики перестали предлагать им своим услуги ранее, заявила в пятницу вице-президент США Камала Харрис.Согласно статистике властей Калифорнии, в период с 2020 по 2022 годы страховые компании отказались продлевать страховые полисы для 2,8 миллиона обладателей домов в Калифорнии, из них 531 тысяч владельцев жилищ проживают в округе Лос-Анджелес. "К сожалению, многие страховые компании отменили страховку для многих семей, которые пострадали и будут затронуты, что только задержит или наложит дополнительную нагрузку на их восстановление. И я думаю, что это важная проблема, которую необходимо поднять, и надеюсь, что можно будет как-то решить эту проблему, потому что эти семьи, многие из них, в противном случае не будут иметь ресурсов для восстановления каким-либо ощутимым образом", — заявила Харрис на брифинге по пожарам в Калифорнии, где она участвует совместно с президентом США Джо Байденом. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250109/pozhar-1993007526.html

https://ria.ru/20250109/kalifornija-1992992146.html

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