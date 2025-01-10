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Харрис заявила, что не все пострадавшие от пожаров получат выплаты - РИА Новости, 10.01.2025
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02:04 10.01.2025 (обновлено: 05:52 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/kharris-1993033341.html
Харрис заявила, что не все пострадавшие от пожаров получат выплаты
Харрис заявила, что не все пострадавшие от пожаров получат выплаты - РИА Новости, 10.01.2025
Харрис заявила, что не все пострадавшие от пожаров получат выплаты
Некоторые американцы, потерявшие свои жилища в пожарах в Лос-Анджелесе, не смогут получить страховые выплаты, так как страховщики перестали предлагать им своим... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T02:04:00+03:00
2025-01-10T05:52:00+03:00
в мире
лос-анджелес
калифорния
сша
камала харрис
джо байден
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 янв - РИА Новости. Некоторые американцы, потерявшие свои жилища в пожарах в Лос-Анджелесе, не смогут получить страховые выплаты, так как страховщики перестали предлагать им своим услуги ранее, заявила в пятницу вице-президент США Камала Харрис.Согласно статистике властей Калифорнии, в период с 2020 по 2022 годы страховые компании отказались продлевать страховые полисы для 2,8 миллиона обладателей домов в Калифорнии, из них 531 тысяч владельцев жилищ проживают в округе Лос-Анджелес. "К сожалению, многие страховые компании отменили страховку для многих семей, которые пострадали и будут затронуты, что только задержит или наложит дополнительную нагрузку на их восстановление. И я думаю, что это важная проблема, которую необходимо поднять, и надеюсь, что можно будет как-то решить эту проблему, потому что эти семьи, многие из них, в противном случае не будут иметь ресурсов для восстановления каким-либо ощутимым образом", — заявила Харрис на брифинге по пожарам в Калифорнии, где она участвует совместно с президентом США Джо Байденом. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250109/pozhar-1993007526.html
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в мире, лос-анджелес, калифорния, сша, камала харрис, джо байден, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, США, Камала Харрис, Джо Байден, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Харрис заявила, что не все пострадавшие от пожаров получат выплаты

Харрис: не все пострадавшие в пожарах американцы получат страховые выплаты

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Камала Харрис. Архивное фото
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 янв - РИА Новости. Некоторые американцы, потерявшие свои жилища в пожарах в Лос-Анджелесе, не смогут получить страховые выплаты, так как страховщики перестали предлагать им своим услуги ранее, заявила в пятницу вице-президент США Камала Харрис.
Согласно статистике властей Калифорнии, в период с 2020 по 2022 годы страховые компании отказались продлевать страховые полисы для 2,8 миллиона обладателей домов в Калифорнии, из них 531 тысяч владельцев жилищ проживают в округе Лос-Анджелес.
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"К сожалению, многие страховые компании отменили страховку для многих семей, которые пострадали и будут затронуты, что только задержит или наложит дополнительную нагрузку на их восстановление. И я думаю, что это важная проблема, которую необходимо поднять, и надеюсь, что можно будет как-то решить эту проблему, потому что эти семьи, многие из них, в противном случае не будут иметь ресурсов для восстановления каким-либо ощутимым образом", — заявила Харрис на брифинге по пожарам в Калифорнии, где она участвует совместно с президентом США Джо Байденом.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
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В миреЛос-АнджелесКалифорнияСШАКамала ХаррисДжо БайденЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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