https://ria.ru/20250110/khamas-1993093606.html

Министр обороны Израиля поручил военным создать план уничтожения ХАМАС

Министр обороны Израиля поручил военным создать план уничтожения ХАМАС - РИА Новости, 10.01.2025

Министр обороны Израиля поручил военным создать план уничтожения ХАМАС

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным представить план полного уничтожения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, если израильские заложники РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:25:00+03:00

2025-01-10T12:25:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 янв - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным представить план полного уничтожения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, если израильские заложники не будут освобождены к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января."Если сделка по освобождению заложников не состоится до вступления президента Трампа в должность, необходимо обеспечить полный разгром ХАМАС в Газе", - заявил Кац на встрече с высокопоставленными военными, слова которого приводит 14-канал израильского телевидения.По данным телеканала, Кац поручил начальнику генштаба израильской армии представить план полного уничтожения ХАМАС в палестинском анклаве.

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в мире, израиль, хамас, сша, исраэль кац, дональд трамп