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Министр обороны Израиля поручил военным создать план уничтожения ХАМАС
Министр обороны Израиля поручил военным создать план уничтожения ХАМАС - РИА Новости, 10.01.2025
Министр обороны Израиля поручил военным создать план уничтожения ХАМАС
Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным представить план полного уничтожения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, если израильские заложники РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:25:00+03:00
2025-01-10T12:25:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 янв - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным представить план полного уничтожения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, если израильские заложники не будут освобождены к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января."Если сделка по освобождению заложников не состоится до вступления президента Трампа в должность, необходимо обеспечить полный разгром ХАМАС в Газе", - заявил Кац на встрече с высокопоставленными военными, слова которого приводит 14-канал израильского телевидения.По данным телеканала, Кац поручил начальнику генштаба израильской армии представить план полного уничтожения ХАМАС в палестинском анклаве.
https://ria.ru/20250109/konflikt-1915630213.html
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В мире, Израиль, ХАМАС, США, Исраэль Кац, Дональд Трамп
Министр обороны Израиля поручил военным создать план уничтожения ХАМАС
Кац поручил военным представить план полного уничтожения ХАМАС