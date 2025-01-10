https://ria.ru/20250110/karter-1993031939.html

В Вашингтоне прошла церемония прощания с Джимми Картером

В Вашингтоне прошла церемония прощания с Джимми Картером - РИА Новости, 10.01.2025

В Вашингтоне прошла церемония прощания с Джимми Картером

В столице США Вашингтоне прошла церемонии прощания с бывшим президентом США Джимми Картером, ушедшим из жизни в возрасте 100 лет, ее посетил действующий... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T01:12:00+03:00

2025-01-10T01:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. В столице США Вашингтоне прошла церемонии прощания с бывшим президентом США Джимми Картером, ушедшим из жизни в возрасте 100 лет, ее посетил действующий президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп, передает корреспондент РИА Новости. Демократ Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 годы. Ранее Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной Картера. Он также постановил приспустить все флаги США в госучреждениях на территории страны и за ее пределами, в том числе на военных базах и в диппредставительствах, на 30 дней. Тело Картера сначала выставили для прощания в основанном им центре в Атланте, штат Джорджия, а затем на самолете транспортировали в Вашингтон для традиционной церемонии прощания с президентами. В соответствии с традициями, тело Картера было выставлено в Капитолии на полтора дня, а затем перевезено на церемонию прощания в Вашингтонский кафедральный собор. Все президенты СШАНа церемонии в Вашингтоне в одном помещении собрались пять ныне живущих президентов США. Помимо Трампа и его жены Мелании, Байдена и его жены Джилл, на церемонии был Джордж Буш-младший и его жена Лора, Билл Клинтон и его жена Хиллари. Бывший президент Барак Обама присутствовал на церемонии без жены Мишель. В СМИ сообщают, что она не смогла присутствовать из-за конфликтов в расписании, сейчас она находится на Гавайях. Ожидается, что таким же составом президенты США и первые леди соберутся вновь всего через 11 дней на церемонии инаугурации Трампа - второго в истории бывшего президента США, которого переизбрали на второй срок после проигрыша на прошлых выборах. На церемонии прощания с Картером присутствовала и вице-президент США Камала Харрис, ранее проигравшая Трампу на выборах. Она сидела всего через одно место от него в первом ряду, между ними - ее муж Даг Эмхофф. "Джимми Картер поступал справедливо, любил милосердие, ходил смиренно... Да благословит Бог великого американца, дорогого друга и хорошего человека", - заявил действующий президент Байден на церемонии прощания. Он напомнил, что одним из первых демократов поддержал Картера в качестве кандидата в президенты в 1970-х годах. Также на церемонии сын бывшего президента Джеральда Форда Стивен зачитал панегирик, который отец написал еще при жизни. Несмотря на принадлежность к конкурирующим партиям (Форд был республиканцем) их связывала близкая дружба. ЗахоронениеПосле завершения официальной церемонии прощания тело Картера на президентском самолете США доставили обратно штат Джорджия, в городок Плейнс, откуда он родом. Там в местной церкви пройдет еще одна церемония прощания с ним для семьи и местных жителей, а затем его останки будут погребены на семейном участке, рядом с его женой Розалин, ушедшей из жизни в 2023 году в возрасте 96 лет.

https://ria.ru/20250108/tryudo-1992777083.html

https://ria.ru/20241230/bayden-1992034345.html

https://ria.ru/20241230/tramp-1992033398.html

https://ria.ru/20241230/bayden-1992043182.html

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в мире, сша, джорджия, джо байден, дональд трамп, джеральд форд