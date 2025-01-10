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СМИ: Канада рассматривает введение пошлин почти на все товары из США - РИА Новости, 10.01.2025
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15:10 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/kanada-1993130669.html
СМИ: Канада рассматривает введение пошлин почти на все товары из США
СМИ: Канада рассматривает введение пошлин почти на все товары из США - РИА Новости, 10.01.2025
СМИ: Канада рассматривает введение пошлин почти на все товары из США
Канада рассматривает введение пошлин почти на все товары из США, включая нефть и уран, в случае если избранный президент США Дональд Трамп введет обещанные... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:10:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Канада рассматривает введение пошлин почти на все товары из США, включая нефть и уран, в случае если избранный президент США Дональд Трамп введет обещанные высокие пошлины на канадские товары, передает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на неназванного канадского правительственного чиновника. Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Канада рассматривает введение ответных торговых пошлин на американские стальные и керамические изделия, включая унитазы и раковины, а также апельсиновый сок в случае установления Трампом тарифов на канадские товары. "Один из распространяемых внутри (правительственных кругов Канады – ред.) списков включает практически все товары, которые США экспортируют в Канаду… другой вариант, рассматриваемый правительством (премьера Джастина - ред.) Трюдо, заключается в введении экспортных пошлин на стратегические товары, такие как нефть, уран и поташ", - пишет агентство. Канадские чиновники заявили агентству, что ответ Канады будет зависеть от того, какие именно пошлины решит ввести Трамп после инаугурации. Премьер Канады 10 декабря прошлого года заявил, что Оттава ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары. Позже премьер канадской провинции Онтарио Дуглас Форд пригрозил отключить подачу электроэнергии в ряд сопредельных штатов США, если Трамп всё же введет тарифы. Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
https://ria.ru/20250109/tramp-1992888353.html
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канада, сша, китай, дональд трамп, в мире
Канада, США, Китай, Дональд Трамп, В мире
СМИ: Канада рассматривает введение пошлин почти на все товары из США

Bloomberg: Канада может ввести пошлины почти на все товары из США, включая нефть

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Канада рассматривает введение пошлин почти на все товары из США, включая нефть и уран, в случае если избранный президент США Дональд Трамп введет обещанные высокие пошлины на канадские товары, передает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на неназванного канадского правительственного чиновника.
Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Канада рассматривает введение ответных торговых пошлин на американские стальные и керамические изделия, включая унитазы и раковины, а также апельсиновый сок в случае установления Трампом тарифов на канадские товары.
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"Один из распространяемых внутри (правительственных кругов Канады – ред.) списков включает практически все товары, которые США экспортируют в Канаду… другой вариант, рассматриваемый правительством (премьера Джастина - ред.) Трюдо, заключается в введении экспортных пошлин на стратегические товары, такие как нефть, уран и поташ", - пишет агентство.
Канадские чиновники заявили агентству, что ответ Канады будет зависеть от того, какие именно пошлины решит ввести Трамп после инаугурации.
Премьер Канады 10 декабря прошлого года заявил, что Оттава ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары. Позже премьер канадской провинции Онтарио Дуглас Форд пригрозил отключить подачу электроэнергии в ряд сопредельных штатов США, если Трамп всё же введет тарифы.
Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
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7 января, 22:38
 
КанадаСШАКитайДональд ТрампВ мире
 
 
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