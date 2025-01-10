Трюдо рассказал о необычном предложении, сделанном на встрече с Трампом
Трюдо рассказал о шуточном предложении Трампу обменять часть Канады на штат США
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признался в эфире телеканала MSNBC, что в шутку предлагал избранному президенту США Дональду Трампу обменять "части" Канады на один из американских штатов.
"В какой-то момент что-то в этом роде действительно прозвучало... Когда я начал предлагать: "Ну, возможно, можно было бы обменять Вермонт или Калифорнию на некоторые части", он тотчас же решил, что это уже не так смешно, и мы перешли к другому разговору", - заявил Трюдо, отвечая на вопрос бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о встрече с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго.
В среду Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту США с присоединенной к ним Канадой. Ранее он описывал преимущества включения Канады в состав США в качестве нового штата, таким образом высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. В ответ канадский премьер Трюдо заявил, что "чёрта с два" его страна станет частью Соединенных Штатов. При этом Канада пребывает в политическом кризисе, в результате которого Трюдо в понедельник, 6 января, объявил о намерении уйти в отставку на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.