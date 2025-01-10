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Трюдо рассказал о необычном предложении, сделанном на встрече с Трампом - РИА Новости, 10.01.2025
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14:15 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/kanada-1993114193.html
Трюдо рассказал о необычном предложении, сделанном на встрече с Трампом
Трюдо рассказал о необычном предложении, сделанном на встрече с Трампом - РИА Новости, 10.01.2025
Трюдо рассказал о необычном предложении, сделанном на встрече с Трампом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признался в эфире телеканала MSNBC, что в шутку предлагал избранному президенту США Дональду Трампу обменять "части" Канады РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:15:00+03:00
2025-01-10T14:15:00+03:00
в мире
канада
сша
вермонт
джастин трюдо
дональд трамп
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признался в эфире телеканала MSNBC, что в шутку предлагал избранному президенту США Дональду Трампу обменять "части" Канады на один из американских штатов. "В какой-то момент что-то в этом роде действительно прозвучало... Когда я начал предлагать: "Ну, возможно, можно было бы обменять Вермонт или Калифорнию на некоторые части", он тотчас же решил, что это уже не так смешно, и мы перешли к другому разговору", - заявил Трюдо, отвечая на вопрос бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о встрече с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго. В среду Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту США с присоединенной к ним Канадой. Ранее он описывал преимущества включения Канады в состав США в качестве нового штата, таким образом высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. В ответ канадский премьер Трюдо заявил, что "чёрта с два" его страна станет частью Соединенных Штатов. При этом Канада пребывает в политическом кризисе, в результате которого Трюдо в понедельник, 6 января, объявил о намерении уйти в отставку на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.
https://ria.ru/20250110/vashington-1992983955.html
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в мире, канада, сша, вермонт, джастин трюдо, дональд трамп
В мире, Канада, США, Вермонт, Джастин Трюдо, Дональд Трамп
Трюдо рассказал о необычном предложении, сделанном на встрече с Трампом

Трюдо рассказал о шуточном предложении Трампу обменять часть Канады на штат США

© РИА Новости / Алекс Панциков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признался в эфире телеканала MSNBC, что в шутку предлагал избранному президенту США Дональду Трампу обменять "части" Канады на один из американских штатов.
"В какой-то момент что-то в этом роде действительно прозвучало... Когда я начал предлагать: "Ну, возможно, можно было бы обменять Вермонт или Калифорнию на некоторые части", он тотчас же решил, что это уже не так смешно, и мы перешли к другому разговору", - заявил Трюдо, отвечая на вопрос бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о встрече с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго.
В среду Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту США с присоединенной к ним Канадой. Ранее он описывал преимущества включения Канады в состав США в качестве нового штата, таким образом высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. В ответ канадский премьер Трюдо заявил, что "чёрта с два" его страна станет частью Соединенных Штатов. При этом Канада пребывает в политическом кризисе, в результате которого Трюдо в понедельник, 6 января, объявил о намерении уйти в отставку на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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В миреКанадаСШАВермонтДжастин ТрюдоДональд Трамп
 
 
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