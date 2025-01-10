https://ria.ru/20250110/kanada-1993114193.html

Трюдо рассказал о необычном предложении, сделанном на встрече с Трампом

Трюдо рассказал о необычном предложении, сделанном на встрече с Трампом - РИА Новости, 10.01.2025

Трюдо рассказал о необычном предложении, сделанном на встрече с Трампом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признался в эфире телеканала MSNBC, что в шутку предлагал избранному президенту США Дональду Трампу обменять "части" Канады РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T14:15:00+03:00

2025-01-10T14:15:00+03:00

2025-01-10T14:15:00+03:00

в мире

канада

сша

вермонт

джастин трюдо

дональд трамп

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признался в эфире телеканала MSNBC, что в шутку предлагал избранному президенту США Дональду Трампу обменять "части" Канады на один из американских штатов. "В какой-то момент что-то в этом роде действительно прозвучало... Когда я начал предлагать: "Ну, возможно, можно было бы обменять Вермонт или Калифорнию на некоторые части", он тотчас же решил, что это уже не так смешно, и мы перешли к другому разговору", - заявил Трюдо, отвечая на вопрос бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о встрече с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго. В среду Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту США с присоединенной к ним Канадой. Ранее он описывал преимущества включения Канады в состав США в качестве нового штата, таким образом высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. В ответ канадский премьер Трюдо заявил, что "чёрта с два" его страна станет частью Соединенных Штатов. При этом Канада пребывает в политическом кризисе, в результате которого Трюдо в понедельник, 6 января, объявил о намерении уйти в отставку на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.

https://ria.ru/20250110/vashington-1992983955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, канада, сша, вермонт, джастин трюдо, дональд трамп