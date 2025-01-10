https://ria.ru/20250110/kanada-1993030120.html

Депутат с индийскими корнями объявил о борьбе за пост премьера Канады

Депутат с индийскими корнями объявил о борьбе за пост премьера Канады - РИА Новости, 10.01.2025

Депутат с индийскими корнями объявил о борьбе за пост премьера Канады

Канадский парламентарий индийского происхождения Чандра Арья первым официально объявил о своих притязаниях на пост премьер-министра страны, который станет... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T00:35:00+03:00

2025-01-10T00:35:00+03:00

2025-01-10T00:42:00+03:00

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франсуа-филипп шампань

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Канадский парламентарий индийского происхождения Чандра Арья первым официально объявил о своих притязаниях на пост премьер-министра страны, который станет вакантным после отставки Джастина Трюдо. В понедельник Трюдо объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания ее нового руководителя. Трюдо подчеркнул, что будет продолжать исполнять свои обязанности до завершения этого процесса. Депутат стал первым членом фракции либералов, заявившим о своих намерениях. "Я баллотируюсь на пост премьер-министра Канады, чтобы возглавить компактное, более эффективное правительство, которое восстановит нашу страну и обеспечит процветание для будущих поколений", - говорится в заявлении Арьи. Арья высказался за отмену монархической формы правления, заявив, что его правительство сделает Канаду "суверенной республикой". Как отмечает телеканал CBC, Арья был впервые избран в парламент в 2015 году и с тех пор оставался рядовым депутатом-"заднескамеечником". Его связи с Индией вызывают вопросы на фоне ухудшения дипломатических отношений Оттавы и Нью-Дели. В четверг ожидается заседание национального совета Либеральной партии, который должен определить условия гонки по выбору следующего лидера и премьера. О возможности выдвижения своей кандидатуры уже высказался ряд политических тяжеловесов, в том числе министр иностранных дел Мелани Жоли, министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань, министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон и министр занятости Стивен Маккиннон.

https://ria.ru/20250109/tryudo-1992875097.html

https://rsport.ria.ru/20241226/tramp-1991362630.html

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в мире, канада, индия, оттава, джастин трюдо, мелани жоли, франсуа-филипп шампань