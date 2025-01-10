Рейтинг@Mail.ru
Депутат с индийскими корнями объявил о борьбе за пост премьера Канады - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 10.01.2025 (обновлено: 00:42 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/kanada-1993030120.html
Депутат с индийскими корнями объявил о борьбе за пост премьера Канады
Депутат с индийскими корнями объявил о борьбе за пост премьера Канады - РИА Новости, 10.01.2025
Депутат с индийскими корнями объявил о борьбе за пост премьера Канады
Канадский парламентарий индийского происхождения Чандра Арья первым официально объявил о своих притязаниях на пост премьер-министра страны, который станет... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T00:35:00+03:00
2025-01-10T00:42:00+03:00
в мире
канада
индия
оттава
джастин трюдо
мелани жоли
франсуа-филипп шампань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982659486_0:13:3072:1741_1920x0_80_0_0_67a21ae4c7464cb32c2305fac3252cf1.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Канадский парламентарий индийского происхождения Чандра Арья первым официально объявил о своих притязаниях на пост премьер-министра страны, который станет вакантным после отставки Джастина Трюдо. В понедельник Трюдо объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания ее нового руководителя. Трюдо подчеркнул, что будет продолжать исполнять свои обязанности до завершения этого процесса. Депутат стал первым членом фракции либералов, заявившим о своих намерениях. "Я баллотируюсь на пост премьер-министра Канады, чтобы возглавить компактное, более эффективное правительство, которое восстановит нашу страну и обеспечит процветание для будущих поколений", - говорится в заявлении Арьи. Арья высказался за отмену монархической формы правления, заявив, что его правительство сделает Канаду "суверенной республикой". Как отмечает телеканал CBC, Арья был впервые избран в парламент в 2015 году и с тех пор оставался рядовым депутатом-"заднескамеечником". Его связи с Индией вызывают вопросы на фоне ухудшения дипломатических отношений Оттавы и Нью-Дели. В четверг ожидается заседание национального совета Либеральной партии, который должен определить условия гонки по выбору следующего лидера и премьера. О возможности выдвижения своей кандидатуры уже высказался ряд политических тяжеловесов, в том числе министр иностранных дел Мелани Жоли, министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань, министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон и министр занятости Стивен Маккиннон.
https://ria.ru/20250109/tryudo-1992875097.html
https://rsport.ria.ru/20241226/tramp-1991362630.html
канада
индия
оттава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982659486_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_c6d86a1ca9f5b8ddbd6234f79a828f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, индия, оттава, джастин трюдо, мелани жоли, франсуа-филипп шампань
В мире, Канада, Индия, Оттава, Джастин Трюдо, Мелани Жоли, Франсуа-Филипп Шампань
Депутат с индийскими корнями объявил о борьбе за пост премьера Канады

Депутат Арья первым заявил о начале борьбы за пост премьера Канады

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаг Канады . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Канадский парламентарий индийского происхождения Чандра Арья первым официально объявил о своих притязаниях на пост премьер-министра страны, который станет вакантным после отставки Джастина Трюдо.
В понедельник Трюдо объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания ее нового руководителя. Трюдо подчеркнул, что будет продолжать исполнять свои обязанности до завершения этого процесса.
Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Канадцы удовлетворены решением Трюдо уйти в отставку, показал опрос
Вчера, 05:27
Депутат стал первым членом фракции либералов, заявившим о своих намерениях. "Я баллотируюсь на пост премьер-министра Канады, чтобы возглавить компактное, более эффективное правительство, которое восстановит нашу страну и обеспечит процветание для будущих поколений", - говорится в заявлении Арьи.
Арья высказался за отмену монархической формы правления, заявив, что его правительство сделает Канаду "суверенной республикой".
Как отмечает телеканал CBC, Арья был впервые избран в парламент в 2015 году и с тех пор оставался рядовым депутатом-"заднескамеечником". Его связи с Индией вызывают вопросы на фоне ухудшения дипломатических отношений Оттавы и Нью-Дели.
В четверг ожидается заседание национального совета Либеральной партии, который должен определить условия гонки по выбору следующего лидера и премьера. О возможности выдвижения своей кандидатуры уже высказался ряд политических тяжеловесов, в том числе министр иностранных дел Мелани Жоли, министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань, министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон и министр занятости Стивен Маккиннон.
Канадский хоккеист Уэйн Гретцки - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Трамп предложил Гретцки баллотироваться на пост премьера Канады
26 декабря 2024, 07:55
 
В миреКанадаИндияОттаваДжастин ТрюдоМелани ЖолиФрансуа-Филипп Шампань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала