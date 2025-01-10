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На Западе высмеяли слова Каллас о России - РИА Новости, 10.01.2025
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17:52 10.01.2025 (обновлено: 20:27 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/kallas-1993166878.html
На Западе высмеяли слова Каллас о России
На Западе высмеяли слова Каллас о России - РИА Новости, 10.01.2025
На Западе высмеяли слова Каллас о России
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X раскритиковал слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о возможностях России. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:52:00+03:00
2025-01-10T20:27:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X раскритиковал слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о возможностях России.В публикации приводится комментарий Каллас, где она заявила, что "не в интересах Америки, чтобы Россия была сильнейшей державой в мире"."Вчера Россия якобы сражалась лопатами. Сегодня она сильнее Китая и США. &lt;...&gt; Еврейский писатель, переживший Холокост, тоже писал, как Гитлер высмеивал евреев, считая их слабыми и неполноценными, но в то же время мощной силой, которая угрожала целой цивилизации", — написал Дизен.В конце прошлого года глава дипломатии заявила, что некоторые из замороженных российских активов могут быть использованы для поддержки Украины. Кроме того, она обратилась с призывом к странам ЕС инвестировать больше денег в оборону.
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в мире, россия, кайя каллас, евросоюз, америка, китай, украина
В мире, Россия, Кайя Каллас, Евросоюз, Америка, Китай, Украина
На Западе высмеяли слова Каллас о России

Профессор Дизен сравнил Каллас с Гитлером из-за слов о возможностях РФ

© AP Photo / Pavel GolovkinПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X раскритиковал слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о возможностях России.
В публикации приводится комментарий Каллас, где она заявила, что "не в интересах Америки, чтобы Россия была сильнейшей державой в мире".
"Вчера Россия якобы сражалась лопатами. Сегодня она сильнее Китая и США. <...> Еврейский писатель, переживший Холокост, тоже писал, как Гитлер высмеивал евреев, считая их слабыми и неполноценными, но в то же время мощной силой, которая угрожала целой цивилизации", — написал Дизен.
В конце прошлого года глава дипломатии заявила, что некоторые из замороженных российских активов могут быть использованы для поддержки Украины. Кроме того, она обратилась с призывом к странам ЕС инвестировать больше денег в оборону.
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