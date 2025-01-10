https://ria.ru/20250110/kaliningrad-1993096248.html

В Кремле прокомментировали заявление президента Литвы о Калининграде

В Кремле прокомментировали заявление президента Литвы о Калининграде - РИА Новости, 10.01.2025

В Кремле прокомментировали заявление президента Литвы о Калининграде

Заявление президента Литвы Гитанаса Науседы по Калининграду показывает территориальные притязания Вильнюса и оправдывает принимаемые меры по обеспечению... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:42:00+03:00

2025-01-10T12:42:00+03:00

2025-01-10T12:43:00+03:00

литва

россия

калининград

гитанас науседа

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155342/99/1553429920_0:98:2152:1309_1920x0_80_0_0_866a6a9905e17fc3bfb1858c5905baef.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Заявление президента Литвы Гитанаса Науседы по Калининграду показывает территориальные притязания Вильнюса и оправдывает принимаемые меры по обеспечению безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Науседа, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды на своей странице в соцсети X, высказал притязания на Калининградскую область. "(Литва - ред.) имеет территориальные притязания. Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250110/kaliningrad-1993062448.html

литва

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

литва, россия, калининград, гитанас науседа, дмитрий песков, в мире