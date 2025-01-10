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В Кремле прокомментировали заявление президента Литвы о Калининграде - РИА Новости, 10.01.2025
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12:42 10.01.2025 (обновлено: 12:43 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/kaliningrad-1993096248.html
В Кремле прокомментировали заявление президента Литвы о Калининграде
В Кремле прокомментировали заявление президента Литвы о Калининграде - РИА Новости, 10.01.2025
В Кремле прокомментировали заявление президента Литвы о Калининграде
Заявление президента Литвы Гитанаса Науседы по Калининграду показывает территориальные притязания Вильнюса и оправдывает принимаемые меры по обеспечению... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:42:00+03:00
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литва
россия
калининград
гитанас науседа
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Заявление президента Литвы Гитанаса Науседы по Калининграду показывает территориальные притязания Вильнюса и оправдывает принимаемые меры по обеспечению безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Науседа, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды на своей странице в соцсети X, высказал притязания на Калининградскую область. "(Литва - ред.) имеет территориальные притязания. Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства", - сказал Песков журналистам.
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литва, россия, калининград, гитанас науседа, дмитрий песков, в мире
Литва, Россия, Калининград, Гитанас Науседа, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали заявление президента Литвы о Калининграде

Песков: заявление президента Литвы о Калининграде оправдывает опасения России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа в своём избирательном штабе
Кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа в своём избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Заявление президента Литвы Гитанаса Науседы по Калининграду показывает территориальные притязания Вильнюса и оправдывает принимаемые меры по обеспечению безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Науседа, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды на своей странице в соцсети X, высказал притязания на Калининградскую область.
"(Литва - ред.) имеет территориальные притязания. Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства", - сказал Песков журналистам.
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ЛитваРоссияКалининградГитанас НауседаДмитрий ПесковВ мире
 
 
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