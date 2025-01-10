https://ria.ru/20250110/kaliningrad-1993096248.html
В Кремле прокомментировали заявление президента Литвы о Калининграде
В Кремле прокомментировали заявление президента Литвы о Калининграде - РИА Новости, 10.01.2025
В Кремле прокомментировали заявление президента Литвы о Калининграде
Заявление президента Литвы Гитанаса Науседы по Калининграду показывает территориальные притязания Вильнюса и оправдывает принимаемые меры по обеспечению... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:42:00+03:00
2025-01-10T12:42:00+03:00
2025-01-10T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Заявление президента Литвы Гитанаса Науседы по Калининграду показывает территориальные притязания Вильнюса и оправдывает принимаемые меры по обеспечению безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Науседа, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды на своей странице в соцсети X, высказал притязания на Калининградскую область. "(Литва - ред.) имеет территориальные притязания. Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250110/kaliningrad-1993062448.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, россия, калининград, гитанас науседа, дмитрий песков, в мире
Литва, Россия, Калининград, Гитанас Науседа, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали заявление президента Литвы о Калининграде
Песков: заявление президента Литвы о Калининграде оправдывает опасения России