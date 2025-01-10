В Госдуме отреагировали на заявление президента Литвы о Калининграде
Депутат Госдумы Чепа назвал заявление Науседы о Калининграде провокацией
Президент Литвы Гитанас Науседа . Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал провокацией заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Калининград якобы исторически литовский город, который, по мнению Науседы, должен носить соответствующее название.
Ранее в СМИ появилась информация, что президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязания на Калининградскую область. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Науседа высказался против решения переименовать музей. Он также назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название. По его мнению, "как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом". По мнению Науседы, "исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли, последние следы литовской культуры там необходимо сохранить".
"Понятно, что за этими заявлениями никаких дальнейших шагов, наверное, не последует, - потому что это глупо с их стороны - осложнений, возможных провокаций на Куршской косе или в другом месте: это будет иметь очень серьезные последствия для них. Мы внимательно будем следить за дальнейшим развитием событий, как эта провокация, смотреть, как наша реакция будет... мы сразу предупреждаем, что к дальнейшим любым действиям мы будем относиться... самым серьезным образом", - сказал Чепа РИА Новости.
Красная армия освободила Кенигсберг 9 апреля 1945 года. После войны, 17 октября 1945 года, в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций город и прилегающие земли Восточной Пруссии включили в состав СССР. В апреле 1946-го была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, а 4 июля ее административный центр переименовали в Калининград.
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