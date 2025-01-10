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В Калифорнии урезали финансирование пожарной безопасности перед пожарами - РИА Новости, 10.01.2025
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17:51 10.01.2025 (обновлено: 18:06 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/kaliforniya-1993166683.html
В Калифорнии урезали финансирование пожарной безопасности перед пожарами
В Калифорнии урезали финансирование пожарной безопасности перед пожарами - РИА Новости, 10.01.2025
В Калифорнии урезали финансирование пожарной безопасности перед пожарами
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сократил финансирование программы пожарной безопасности на 101 миллион долларов всего за несколько месяцев до масштабных... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:51:00+03:00
2025-01-10T18:06:00+03:00
в мире
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лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сократил финансирование программы пожарной безопасности на 101 миллион долларов всего за несколько месяцев до масштабных лесных пожаров, охвативших штат, сообщает журнал Newsweek. "Анализ бюджета Калифорнии на 2024-2025 финансовый год, проведенный офисом законодательного аналитика штата, показал сокращение финансирования семи программ по борьбе с лесными пожарами и повышению устойчивости лесов на 101 миллион долларов", - отмечает издание. Среди урезанных программ оказались расходы на группы по снижению горючих материалов в департаменте лесного и противопожарного контроля Калифорнии (CAL FIRE), включая финансирование работ по управлению растительностью, выполняемых Национальной гвардией штата. Ранее избранный президент США Дональд Трамп также заявил, что Ньюсому следует уйти в отставку, что также поддержал и бизнесмен Илон Маск. Как написал Трамп в соцсети Truth Social, лучшие и самые красивые районы США сгорают дотла. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
https://ria.ru/20250109/mask-1992879245.html
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калифорния
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в мире, калифорния, сша, лос-анджелес, дональд трамп, гэвин ньюсом, илон маск, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Калифорния, США, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Илон Маск, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
В Калифорнии урезали финансирование пожарной безопасности перед пожарами

Newsweek: в Калифорнии урезали расходы на пожарную безопасность перед пожарами

© AP Photo / Noah BergerЛесные пожары в Калифорнии, США
Лесные пожары в Калифорнии, США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Noah Berger
Лесные пожары в Калифорнии, США
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сократил финансирование программы пожарной безопасности на 101 миллион долларов всего за несколько месяцев до масштабных лесных пожаров, охвативших штат, сообщает журнал Newsweek.
"Анализ бюджета Калифорнии на 2024-2025 финансовый год, проведенный офисом законодательного аналитика штата, показал сокращение финансирования семи программ по борьбе с лесными пожарами и повышению устойчивости лесов на 101 миллион долларов", - отмечает издание.
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Среди урезанных программ оказались расходы на группы по снижению горючих материалов в департаменте лесного и противопожарного контроля Калифорнии (CAL FIRE), включая финансирование работ по управлению растительностью, выполняемых Национальной гвардией штата.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп также заявил, что Ньюсому следует уйти в отставку, что также поддержал и бизнесмен Илон Маск. Как написал Трамп в соцсети Truth Social, лучшие и самые красивые районы США сгорают дотла.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
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В миреКалифорнияСШАЛос-АнджелесДональд ТрампГэвин НьюсомИлон МаскЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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