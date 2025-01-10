https://ria.ru/20250110/kalifornija-1993085990.html

В Калифорнии пожарный самолет столкнулся с беспилотником

В Калифорнии пожарный самолет столкнулся с беспилотником - РИА Новости, 10.01.2025

В Калифорнии пожарный самолет столкнулся с беспилотником

Пожарный самолет столкнулся с беспилотником при тушении пожаров в Калифорнии, в результате полеты в районе Лос-Анджелеса были ограничены, сообщило Федеральное... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T11:45:00+03:00

2025-01-10T11:45:00+03:00

2025-01-10T11:45:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пожарный самолет столкнулся с беспилотником при тушении пожаров в Калифорнии, в результате полеты в районе Лос-Анджелеса были ограничены, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). "Пожарный самолет столкнулся с дроном во время тушения огня в районе Палисейдс в (округе – ред.) Лос-Анджелес в четверг... FAA ввело несколько временных ограничений на полеты в районе Лос-Анджелеса", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что самолет смог приземлиться, FAA проведет расследование инцидента. При этом американское издание War Zone со ссылкой на пожарных пишет, что в результате столкновения самолет Canadair CL-415 Super Scooper, которых у калифорнийских пожарных всего два, был выведен из строя. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. По данным властей, жертвами пожаров уже стали по меньшей мере 10 человек. При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250110/bajden-1993067092.html

https://ria.ru/20250109/mask-1992899870.html

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