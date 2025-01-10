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В Калифорнии пожарный самолет столкнулся с беспилотником - РИА Новости, 10.01.2025
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11:45 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/kalifornija-1993085990.html
В Калифорнии пожарный самолет столкнулся с беспилотником
В Калифорнии пожарный самолет столкнулся с беспилотником - РИА Новости, 10.01.2025
В Калифорнии пожарный самолет столкнулся с беспилотником
Пожарный самолет столкнулся с беспилотником при тушении пожаров в Калифорнии, в результате полеты в районе Лос-Анджелеса были ограничены, сообщило Федеральное... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:45:00+03:00
2025-01-10T11:45:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пожарный самолет столкнулся с беспилотником при тушении пожаров в Калифорнии, в результате полеты в районе Лос-Анджелеса были ограничены, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). "Пожарный самолет столкнулся с дроном во время тушения огня в районе Палисейдс в (округе – ред.) Лос-Анджелес в четверг... FAA ввело несколько временных ограничений на полеты в районе Лос-Анджелеса", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что самолет смог приземлиться, FAA проведет расследование инцидента. При этом американское издание War Zone со ссылкой на пожарных пишет, что в результате столкновения самолет Canadair CL-415 Super Scooper, которых у калифорнийских пожарных всего два, был выведен из строя. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. По данным властей, жертвами пожаров уже стали по меньшей мере 10 человек. При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250110/bajden-1993067092.html
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в мире, лос-анджелес, калифорния, faa, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, FAA, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
В Калифорнии пожарный самолет столкнулся с беспилотником

В Калифорнии пожарный самолет столкнулся с беспилотником при тушении пожаров

© AP Photo / Jae C. HongСгоревшие дома в Лос-Анджелесе
Сгоревшие дома в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Сгоревшие дома в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пожарный самолет столкнулся с беспилотником при тушении пожаров в Калифорнии, в результате полеты в районе Лос-Анджелеса были ограничены, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
"Пожарный самолет столкнулся с дроном во время тушения огня в районе Палисейдс в (округе – ред.) Лос-Анджелес в четверг... FAA ввело несколько временных ограничений на полеты в районе Лос-Анджелеса", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
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Отмечается, что самолет смог приземлиться, FAA проведет расследование инцидента.
При этом американское издание War Zone со ссылкой на пожарных пишет, что в результате столкновения самолет Canadair CL-415 Super Scooper, которых у калифорнийских пожарных всего два, был выведен из строя.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
По данным властей, жертвами пожаров уже стали по меньшей мере 10 человек. При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
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