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В Омской области приостановили работу кафе, где отравились более 40 человек - РИА Новости, 10.01.2025
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11:02 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/kafe-1993075083.html
В Омской области приостановили работу кафе, где отравились более 40 человек
В Омской области приостановили работу кафе, где отравились более 40 человек - РИА Новости, 10.01.2025
В Омской области приостановили работу кафе, где отравились более 40 человек
Омский районный суд приостановил на 60 суток работу кафе на территории аквапарка в загородном комплексе "Сказка", где отравились 42 человека, рассказали в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:02:00+03:00
2025-01-10T11:02:00+03:00
происшествия
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ОМСК, 10 янв — РИА Новости. Омский районный суд приостановил на 60 суток работу кафе на территории аквапарка в загородном комплексе "Сказка", где отравились 42 человека, рассказали в пресс-службе суда. "Суд с учетом установленных обстоятельств признал ООО "Виктория" виновным по статье 6.6 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности кафе "Сказка-пицца" комплексе "Сказка" в рабочем поселке Чернолучинский, улице Курортная, 1А, на срок 60 суток, с правом проведения работ по устранению нарушений", – говорится в сообщении. Суд установил, что в кафе нарушались санитарно-эпидемиологические требования, а на кухне работал сотрудник без допуска по результатам медосмотра. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В судебном заседании ООО "Виктория" признало вину частично. Восемнадцатого декабря на базе отдыха "Сказка" в санаторно-курортной зоне Чернолучье Омской области произошло массовое отравление. Региональный Роспотребнадзор в ходе проверки обнаружил кишечную палочку в ресторане базы отдыха. Выяснилось, что там не соблюдали условия хранения продуктов, а персонал работал без результатов медосмотра и гигиенического обучения. Также у пяти сотрудников ресторана нашли РНК Norovirus 2-го генотипа. Отравление разной степени тяжести получили 42 гостя, включая 14 детей. В отношении ООО "Лада" возбудили административное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".
https://ria.ru/20250105/proverka-1992595278.html
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происшествия, россия, омская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Омская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Омской области приостановили работу кафе, где отравились более 40 человек

Омский суд приостановил работу кафе "Сказка-пицца", где отравились 42 человека

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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ОМСК, 10 янв — РИА Новости. Омский районный суд приостановил на 60 суток работу кафе на территории аквапарка в загородном комплексе "Сказка", где отравились 42 человека, рассказали в пресс-службе суда.
"Суд с учетом установленных обстоятельств признал ООО "Виктория" виновным по статье 6.6 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности кафе "Сказка-пицца" комплексе "Сказка" в рабочем поселке Чернолучинский, улице Курортная, 1А, на срок 60 суток, с правом проведения работ по устранению нарушений", – говорится в сообщении.
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Суд установил, что в кафе нарушались санитарно-эпидемиологические требования, а на кухне работал сотрудник без допуска по результатам медосмотра. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В судебном заседании ООО "Виктория" признало вину частично.
Восемнадцатого декабря на базе отдыха "Сказка" в санаторно-курортной зоне Чернолучье Омской области произошло массовое отравление. Региональный Роспотребнадзор в ходе проверки обнаружил кишечную палочку в ресторане базы отдыха. Выяснилось, что там не соблюдали условия хранения продуктов, а персонал работал без результатов медосмотра и гигиенического обучения. Также у пяти сотрудников ресторана нашли РНК Norovirus 2-го генотипа. Отравление разной степени тяжести получили 42 гостя, включая 14 детей. В отношении ООО "Лада" возбудили административное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".
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