https://ria.ru/20250110/kafe-1993075083.html

В Омской области приостановили работу кафе, где отравились более 40 человек

В Омской области приостановили работу кафе, где отравились более 40 человек - РИА Новости, 10.01.2025

В Омской области приостановили работу кафе, где отравились более 40 человек

Омский районный суд приостановил на 60 суток работу кафе на территории аквапарка в загородном комплексе "Сказка", где отравились 42 человека, рассказали в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T11:02:00+03:00

2025-01-10T11:02:00+03:00

2025-01-10T11:02:00+03:00

происшествия

россия

омская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ОМСК, 10 янв — РИА Новости. Омский районный суд приостановил на 60 суток работу кафе на территории аквапарка в загородном комплексе "Сказка", где отравились 42 человека, рассказали в пресс-службе суда. "Суд с учетом установленных обстоятельств признал ООО "Виктория" виновным по статье 6.6 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности кафе "Сказка-пицца" комплексе "Сказка" в рабочем поселке Чернолучинский, улице Курортная, 1А, на срок 60 суток, с правом проведения работ по устранению нарушений", – говорится в сообщении. Суд установил, что в кафе нарушались санитарно-эпидемиологические требования, а на кухне работал сотрудник без допуска по результатам медосмотра. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В судебном заседании ООО "Виктория" признало вину частично. Восемнадцатого декабря на базе отдыха "Сказка" в санаторно-курортной зоне Чернолучье Омской области произошло массовое отравление. Региональный Роспотребнадзор в ходе проверки обнаружил кишечную палочку в ресторане базы отдыха. Выяснилось, что там не соблюдали условия хранения продуктов, а персонал работал без результатов медосмотра и гигиенического обучения. Также у пяти сотрудников ресторана нашли РНК Norovirus 2-го генотипа. Отравление разной степени тяжести получили 42 гостя, включая 14 детей. В отношении ООО "Лада" возбудили административное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".

https://ria.ru/20250105/proverka-1992595278.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, омская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)