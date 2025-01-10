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Афганистан хочет подписать с Россией договор о транзите СПГ - РИА Новости, 10.01.2025
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05:54 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/kabul-1993039752.html
Афганистан хочет подписать с Россией договор о транзите СПГ
Афганистан хочет подписать с Россией договор о транзите СПГ - РИА Новости, 10.01.2025
Афганистан хочет подписать с Россией договор о транзите СПГ
Кабул хочет подписать с российской стороной договор о транзите 50 миллионов кубометров сжиженного природного газа через территорию Афганистана, заявил РИА... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T05:54:00+03:00
2025-01-10T05:54:00+03:00
экономика
афганистан
кабул (город)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Кабул хочет подписать с российской стороной договор о транзите 50 миллионов кубометров сжиженного природного газа через территорию Афганистана, заявил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. "На предстоящем KazanForum 2025 Афганистан намерен подписать контракт на транзит 50 миллионов кубометров российского газа через свою территорию в Юго-Восточную Азию", - сказал он, отметив, что осуществлять транзит возможно газовозами. По словам Хабибуллина, уже состоялись пробные отгрузки. Он сообщил, что в 2023 году на полях форума был подписан контракт на ежегодный транзит 50 миллионов тонн российских нефтепродуктов, а в 2024 году - контракт на транзит 2 миллионов тонн российской пшеницы и муки.
https://ria.ru/20250109/spg-1992957838.html
афганистан
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экономика, афганистан, кабул (город)
Экономика, Афганистан, Кабул (город)
Афганистан хочет подписать с Россией договор о транзите СПГ

Кабул хочет подписать с Россией договор о транзите 50 миллионов кубометров СПГ

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАвтомобиль для перевозки сжиженного природного газа
Автомобиль для перевозки сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Автомобиль для перевозки сжиженного природного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Кабул хочет подписать с российской стороной договор о транзите 50 миллионов кубометров сжиженного природного газа через территорию Афганистана, заявил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
"На предстоящем KazanForum 2025 Афганистан намерен подписать контракт на транзит 50 миллионов кубометров российского газа через свою территорию в Юго-Восточную Азию", - сказал он, отметив, что осуществлять транзит возможно газовозами.
По словам Хабибуллина, уже состоялись пробные отгрузки.
Он сообщил, что в 2023 году на полях форума был подписан контракт на ежегодный транзит 50 миллионов тонн российских нефтепродуктов, а в 2024 году - контракт на транзит 2 миллионов тонн российской пшеницы и муки.
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ЭкономикаАфганистанКабул (город)
 
 
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