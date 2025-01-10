https://ria.ru/20250110/kabel-1993080146.html
Более 80 тысяч километров кабеля произвели заводы при поддержке Москвы
Более 80 тысяч километров кабеля произвели заводы при поддержке Москвы - РИА Новости, 10.01.2025
Более 80 тысяч километров кабеля произвели заводы при поддержке Москвы
Свыше 80 тысяч километров кабеля произвели московские заводы со статусом промкомплекса в прошлом году, сообщил министр правительства столицы, руководитель... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:30:00+03:00
2025-01-10T11:30:00+03:00
2025-01-10T11:33:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
анатолий гарбузов
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993079627_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_b99e06800216b5e5b2b3d8095dbd5ef8.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Свыше 80 тысяч километров кабеля произвели московские заводы со статусом промкомплекса в прошлом году, сообщил министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов. "Кабельная промышленность занимает важное место в экономике столицы. В 2024 году кабельные заводы со статусом промышленного комплекса изготовили свыше 80 тысяч километров продукции. Достигать таких результатов, сохранять передовые позиции на рынке и устойчиво развиваться предприятиям отрасли помогает всесторонняя поддержка города. Трем ведущим производителям кабельной продукции присвоен статус промышленного комплекса, который дает значительные налоговые льготы", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что также компании могут арендовать землю по льготной ставке рубль в год, заключить офсетный контракт, воспользоваться программой льготного инвесткредитования и многое другое.На данный момент в кабельно-проводниковой сфере столицы занято почти 20 предприятий. Они выпускают инновационные специализированные изделия для энергетического комплекса, индустриального сектора, транспортной, телекоммуникационной, строительной и космической отраслей.Так, компания со статусом промышленного комплекса "Спецкабель" изготовила свыше 40 тысяч километров кабельной продукции разного назначения с начала прошлого года, сохранив при этом итоговые показатели 2023 года. Завод смог в 2024 году расширить парк специализированного оборудования при помощи города. Это позволило увеличить численность персонала почти на 20%. Компания наладила работу трех новых производственных линий и машины среднего волочения.По словам вице-президента предприятия Сергея Лобанова, на данный момент ведется 20 новых высокотехнологичных разработок по медным и оптическим кабелям. Также в этом году создано и освоено серийное производстве шести новых групп кабелей, и выполнено около 15 уникальных спецзаказов в том числе для вновь осваиваемых направлений различных отраслей промышленности.В 2024 году старейший московский завод "Москабельмет" увеличил объем производства кабельной продукции почти на 10%, изготовив около 40 тысяч километров изделий. В 2022 году компании присвоили статус промышленного комплекса. Теперь появилась возможность получать ряд льгот и налоговых преференций.Генеральный директор компаний Павел Моряков подчеркнул, что одна из ключевых задач для промышленных предприятий - сохранение позиций. Компании не сбавляют темп и успешно работают на благо Москвы и всей столицы при поддержке города. На данный момент товары широко востребованы в разных отраслях, в том числе в строительстве, транспорте, и энергетике.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь работает свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий. Поддержка города позволяет компаниям строить новые и модернизировать существующие промплощадки, привлекать дополнительные инвестиции и снижать налоговую нагрузку. Предприятия привлекают льготные инвесткредиты при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.Предприятиям присваивают статус промышленного комплекса с 2016 года. Он позволяет получать льготы и налоговые преференции. Снижена региональная ставка налога на прибыль, налог на имущество уменьшен вдвое, а земельный — на 80%. Компании могут инвестировать в собственное развитие сэкономленные средства. Например, обновлять оборудование, строить дополнительные цеха, расширять ассортимент и увеличивать объемы производства.Кроме того, Москва объявила электронные конкурсы на заключение двух офсетных контрактов на поставку кабельно-проводниковой продукции для метрополитена столицы. Город приобретает более 39 тысяч километров изделий в течение 10 лет по их условиям.
https://ria.ru/20250110/liksutov-1993063445.html
https://ria.ru/20250108/liksutov-1992759378.html
https://ria.ru/20250107/medizdeliya-1991912569.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993079627_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_723c0289f742056bc3cdafce55cefa4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий гарбузов, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Москва
Более 80 тысяч километров кабеля произвели заводы при поддержке Москвы
Гарбузов: кабельная промышленность занимает важное место в экономике Москвы
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Свыше 80 тысяч километров кабеля произвели московские заводы со статусом промкомплекса в прошлом году, сообщил министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Кабельная промышленность занимает важное место в экономике столицы. В 2024 году кабельные заводы со статусом промышленного комплекса изготовили свыше 80 тысяч километров продукции. Достигать таких результатов, сохранять передовые позиции на рынке и устойчиво развиваться предприятиям отрасли помогает всесторонняя поддержка города. Трем ведущим производителям кабельной продукции присвоен статус промышленного комплекса, который дает значительные налоговые льготы", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он отметил, что также компании могут арендовать землю по льготной ставке рубль в год, заключить офсетный контракт, воспользоваться программой льготного инвесткредитования и многое другое.
На данный момент в кабельно-проводниковой сфере столицы занято почти 20 предприятий. Они выпускают инновационные специализированные изделия для энергетического комплекса, индустриального сектора, транспортной, телекоммуникационной, строительной и космической отраслей.
Так, компания со статусом промышленного комплекса "Спецкабель" изготовила свыше 40 тысяч километров кабельной продукции разного назначения с начала прошлого года, сохранив при этом итоговые показатели 2023 года. Завод смог в 2024 году расширить парк специализированного оборудования при помощи города. Это позволило увеличить численность персонала почти на 20%. Компания наладила работу трех новых производственных линий и машины среднего волочения.
По словам вице-президента предприятия Сергея Лобанова, на данный момент ведется 20 новых высокотехнологичных разработок по медным и оптическим кабелям. Также в этом году создано и освоено серийное производстве шести новых групп кабелей, и выполнено около 15 уникальных спецзаказов в том числе для вновь осваиваемых направлений различных отраслей промышленности.
В 2024 году старейший московский завод "Москабельмет" увеличил объем производства кабельной продукции почти на 10%, изготовив около 40 тысяч километров изделий. В 2022 году компании присвоили статус промышленного комплекса. Теперь появилась возможность получать ряд льгот и налоговых преференций.
Генеральный директор компаний Павел Моряков подчеркнул, что одна из ключевых задач для промышленных предприятий - сохранение позиций. Компании не сбавляют темп и успешно работают на благо Москвы и всей столицы при поддержке города. На данный момент товары широко востребованы в разных отраслях, в том числе в строительстве, транспорте, и энергетике.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь работает свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий. Поддержка города позволяет компаниям строить новые и модернизировать существующие промплощадки, привлекать дополнительные инвестиции и снижать налоговую нагрузку. Предприятия привлекают льготные инвесткредиты при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
Предприятиям присваивают статус промышленного комплекса с 2016 года. Он позволяет получать льготы и налоговые преференции. Снижена региональная ставка налога на прибыль, налог на имущество уменьшен вдвое, а земельный — на 80%. Компании могут инвестировать в собственное развитие сэкономленные средства. Например, обновлять оборудование, строить дополнительные цеха, расширять ассортимент и увеличивать объемы производства.
Кроме того, Москва объявила электронные конкурсы на заключение двух офсетных контрактов на поставку кабельно-проводниковой продукции для метрополитена столицы. Город приобретает более 39 тысяч километров изделий в течение 10 лет по их условиям.