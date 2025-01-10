https://ria.ru/20250110/kabel-1993080146.html

Более 80 тысяч километров кабеля произвели заводы при поддержке Москвы

Более 80 тысяч километров кабеля произвели заводы при поддержке Москвы - РИА Новости, 10.01.2025

Более 80 тысяч километров кабеля произвели заводы при поддержке Москвы

Свыше 80 тысяч километров кабеля произвели московские заводы со статусом промкомплекса в прошлом году, сообщил министр правительства столицы, руководитель... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T11:30:00+03:00

2025-01-10T11:30:00+03:00

2025-01-10T11:33:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Свыше 80 тысяч километров кабеля произвели московские заводы со статусом промкомплекса в прошлом году, сообщил министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов. "Кабельная промышленность занимает важное место в экономике столицы. В 2024 году кабельные заводы со статусом промышленного комплекса изготовили свыше 80 тысяч километров продукции. Достигать таких результатов, сохранять передовые позиции на рынке и устойчиво развиваться предприятиям отрасли помогает всесторонняя поддержка города. Трем ведущим производителям кабельной продукции присвоен статус промышленного комплекса, который дает значительные налоговые льготы", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что также компании могут арендовать землю по льготной ставке рубль в год, заключить офсетный контракт, воспользоваться программой льготного инвесткредитования и многое другое.На данный момент в кабельно-проводниковой сфере столицы занято почти 20 предприятий. Они выпускают инновационные специализированные изделия для энергетического комплекса, индустриального сектора, транспортной, телекоммуникационной, строительной и космической отраслей.Так, компания со статусом промышленного комплекса "Спецкабель" изготовила свыше 40 тысяч километров кабельной продукции разного назначения с начала прошлого года, сохранив при этом итоговые показатели 2023 года. Завод смог в 2024 году расширить парк специализированного оборудования при помощи города. Это позволило увеличить численность персонала почти на 20%. Компания наладила работу трех новых производственных линий и машины среднего волочения.По словам вице-президента предприятия Сергея Лобанова, на данный момент ведется 20 новых высокотехнологичных разработок по медным и оптическим кабелям. Также в этом году создано и освоено серийное производстве шести новых групп кабелей, и выполнено около 15 уникальных спецзаказов в том числе для вновь осваиваемых направлений различных отраслей промышленности.В 2024 году старейший московский завод "Москабельмет" увеличил объем производства кабельной продукции почти на 10%, изготовив около 40 тысяч километров изделий. В 2022 году компании присвоили статус промышленного комплекса. Теперь появилась возможность получать ряд льгот и налоговых преференций.Генеральный директор компаний Павел Моряков подчеркнул, что одна из ключевых задач для промышленных предприятий - сохранение позиций. Компании не сбавляют темп и успешно работают на благо Москвы и всей столицы при поддержке города. На данный момент товары широко востребованы в разных отраслях, в том числе в строительстве, транспорте, и энергетике.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь работает свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий. Поддержка города позволяет компаниям строить новые и модернизировать существующие промплощадки, привлекать дополнительные инвестиции и снижать налоговую нагрузку. Предприятия привлекают льготные инвесткредиты при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.Предприятиям присваивают статус промышленного комплекса с 2016 года. Он позволяет получать льготы и налоговые преференции. Снижена региональная ставка налога на прибыль, налог на имущество уменьшен вдвое, а земельный — на 80%. Компании могут инвестировать в собственное развитие сэкономленные средства. Например, обновлять оборудование, строить дополнительные цеха, расширять ассортимент и увеличивать объемы производства.Кроме того, Москва объявила электронные конкурсы на заключение двух офсетных контрактов на поставку кабельно-проводниковой продукции для метрополитена столицы. Город приобретает более 39 тысяч километров изделий в течение 10 лет по их условиям.

https://ria.ru/20250110/liksutov-1993063445.html

https://ria.ru/20250108/liksutov-1992759378.html

https://ria.ru/20250107/medizdeliya-1991912569.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

анатолий гарбузов, москва