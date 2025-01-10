https://ria.ru/20250110/issledovanie-1993035826.html

Исследование показало, сколько россияне тратят на сувениры в путешествиях

Исследование показало, сколько россияне тратят на сувениры в путешествиях - РИА Новости, 10.01.2025

Исследование показало, сколько россияне тратят на сувениры в путешествиях

Россияне в среднем тратят на сувениры в путешествиях 3,2 тысячи рублей, причем чаще всего покупают магниты, брелоки, футболки и другие предметы с изображением... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T03:33:00+03:00

2025-01-10T03:33:00+03:00

2025-01-10T03:33:00+03:00

туризм

краснодарский край

ростов-на-дону

новый год

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россияне в среднем тратят на сувениры в путешествиях 3,2 тысячи рублей, причем чаще всего покупают магниты, брелоки, футболки и другие предметы с изображением достопримечательностей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Авито Путешествий". "Чаще всего из туристических поездок россияне привозят символические сувениры - магниты, брелоки, футболки, кружки и другие предметы с изображением достопримечательностей. Вторая по популярности категория - гастрономические подарки... Что касается стоимости, то в среднем россияне готовы потратить на сувениры 3,2 тысячи рублей", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 10 тысяч россиян. Отмечается, что самый большой бюджет на сувениры у москвичей - 3,9 тысячи рублей, а наиболее экономны в покупке подарков из путешествий жители Ростова-на-Дону (2,6 тысячи рублей) и Краснодарского края (2,7 тысячи рублей). В целом по стране 22% респондентов планируют уложиться при покупке сувениров в 1 тысячу рублей, а 17% закладывают сумму от 5 тысяч рублей. Согласно исследованию, больше половины россиян в поездках обычно покупают что-то на память или в подарок, причем 29% делают это всегда. Кроме символических покупок и гастрономических подарков, туристы также привозят украшения, аксессуары или что-то для дома. Практически все категории сувениров чаще покупают женщины. Паритет только в сегменте печатной продукции: открытки, постеры и календари покупают по 22% опрошенных обоих полов. Почти три четверти россиян везут сувениры из поездок родственникам, половина - друзьям, 29% - второй половине, и только 14% - для себя.

https://ria.ru/20241231/dengi-1992121779.html

https://ria.ru/20241224/alkogol-1990921663.html

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краснодарский край, ростов-на-дону, новый год