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Исследование показало, сколько россияне тратят на сувениры в путешествиях - РИА Новости, 10.01.2025
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Туризм
 
03:33 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/issledovanie-1993035826.html
Исследование показало, сколько россияне тратят на сувениры в путешествиях
Исследование показало, сколько россияне тратят на сувениры в путешествиях - РИА Новости, 10.01.2025
Исследование показало, сколько россияне тратят на сувениры в путешествиях
Россияне в среднем тратят на сувениры в путешествиях 3,2 тысячи рублей, причем чаще всего покупают магниты, брелоки, футболки и другие предметы с изображением... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T03:33:00+03:00
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туризм
краснодарский край
ростов-на-дону
новый год
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россияне в среднем тратят на сувениры в путешествиях 3,2 тысячи рублей, причем чаще всего покупают магниты, брелоки, футболки и другие предметы с изображением достопримечательностей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Авито Путешествий". "Чаще всего из туристических поездок россияне привозят символические сувениры - магниты, брелоки, футболки, кружки и другие предметы с изображением достопримечательностей. Вторая по популярности категория - гастрономические подарки... Что касается стоимости, то в среднем россияне готовы потратить на сувениры 3,2 тысячи рублей", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 10 тысяч россиян. Отмечается, что самый большой бюджет на сувениры у москвичей - 3,9 тысячи рублей, а наиболее экономны в покупке подарков из путешествий жители Ростова-на-Дону (2,6 тысячи рублей) и Краснодарского края (2,7 тысячи рублей). В целом по стране 22% респондентов планируют уложиться при покупке сувениров в 1 тысячу рублей, а 17% закладывают сумму от 5 тысяч рублей. Согласно исследованию, больше половины россиян в поездках обычно покупают что-то на память или в подарок, причем 29% делают это всегда. Кроме символических покупок и гастрономических подарков, туристы также привозят украшения, аксессуары или что-то для дома. Практически все категории сувениров чаще покупают женщины. Паритет только в сегменте печатной продукции: открытки, постеры и календари покупают по 22% опрошенных обоих полов. Почти три четверти россиян везут сувениры из поездок родственникам, половина - друзьям, 29% - второй половине, и только 14% - для себя.
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60
353
60
краснодарский край, ростов-на-дону, новый год
Туризм, Краснодарский край, Ростов-на-Дону, Новый год
Исследование показало, сколько россияне тратят на сувениры в путешествиях

Россияне в среднем тратят на сувениры в путешествиях 3,2 тысячи рублей

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкКазанские сувениры
Казанские сувениры - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россияне в среднем тратят на сувениры в путешествиях 3,2 тысячи рублей, причем чаще всего покупают магниты, брелоки, футболки и другие предметы с изображением достопримечательностей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Авито Путешествий".
"Чаще всего из туристических поездок россияне привозят символические сувениры - магниты, брелоки, футболки, кружки и другие предметы с изображением достопримечательностей. Вторая по популярности категория - гастрономические подарки... Что касается стоимости, то в среднем россияне готовы потратить на сувениры 3,2 тысячи рублей", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 10 тысяч россиян.
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Отмечается, что самый большой бюджет на сувениры у москвичей - 3,9 тысячи рублей, а наиболее экономны в покупке подарков из путешествий жители Ростова-на-Дону (2,6 тысячи рублей) и Краснодарского края (2,7 тысячи рублей). В целом по стране 22% респондентов планируют уложиться при покупке сувениров в 1 тысячу рублей, а 17% закладывают сумму от 5 тысяч рублей.
Согласно исследованию, больше половины россиян в поездках обычно покупают что-то на память или в подарок, причем 29% делают это всегда. Кроме символических покупок и гастрономических подарков, туристы также привозят украшения, аксессуары или что-то для дома. Практически все категории сувениров чаще покупают женщины. Паритет только в сегменте печатной продукции: открытки, постеры и календари покупают по 22% опрошенных обоих полов.
Почти три четверти россиян везут сувениры из поездок родственникам, половина - друзьям, 29% - второй половине, и только 14% - для себя.
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ТуризмКраснодарский крайРостов-на-ДонуНовый год
 
 
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