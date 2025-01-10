Рейтинг@Mail.ru
Внучке Чкалова грозит первый штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/inoagent-1993201621.html
Внучке Чкалова грозит первый штраф за нарушение закона об иноагентах
Внучке Чкалова грозит первый штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 10.01.2025
Внучке Чкалова грозит первый штраф за нарушение закона об иноагентах
Правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой* грозит первый штраф за нарушение российского законодательства о деятельности иностранных агентов, РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T20:59:00+03:00
2025-01-10T20:59:00+03:00
происшествия
дарья богданова
валерий чкалов
олег кашин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981183135_0:0:1100:618_1920x0_80_0_0_3c88ecd8eb8d367a39d55365d2c8e973.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой* грозит первый штраф за нарушение российского законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрировано дело об административном правонарушении в отношении Богдановой Д.А.*",- сказано в картотеке Таганского райсуда. Богдановой* вменяют часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ, а именно, отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете. По данной статье ей грозит штраф до 50 тысяч рублей. В отношении нее также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Она объявлена в международный розыск. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Богданова* скрылась после совершения преступления по делу. Ранее Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. В апреле 2024 года в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ
https://ria.ru/20241127/bogdanova-1985920980.html
https://ria.ru/20250109/gosduma-1992880334.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981183135_77:0:901:618_1920x0_80_0_0_38241eee5e3ac904c24b74e7c18dc6bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дарья богданова, валерий чкалов, олег кашин
Происшествия, Дарья Богданова, Валерий Чкалов, Олег Кашин
Внучке Чкалова грозит первый штраф за нарушение закона об иноагентах

Правнучке летчика Чкалова Дарье Богдановой грозит штраф до 50 тысяч рублей

© Фото : страница Дарьи Богдановой* в соцсетиДарья Богданова*
Дарья Богданова* - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : страница Дарьи Богдановой* в соцсети
Дарья Богданова*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой* грозит первый штраф за нарушение российского законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрировано дело об административном правонарушении в отношении Богдановой Д.А.*",- сказано в картотеке Таганского райсуда.
Дарья Богданова* - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Правнучка летчика Чкалова уехала за границу после совершения преступления
27 ноября 2024, 08:12
Богдановой* вменяют часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ, а именно, отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете. По данной статье ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.
В отношении нее также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Она объявлена в международный розыск.
Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Богданова* скрылась после совершения преступления по делу.
Ранее Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.
В апреле 2024 года в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.
*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Госдуме разрабатывают дополнительные меры против иноагентов
9 января, 08:13
 
ПроисшествияДарья БогдановаВалерий ЧкаловОлег Кашин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала