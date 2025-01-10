Внучке Чкалова грозит первый штраф за нарушение закона об иноагентах
Правнучке летчика Чкалова Дарье Богдановой грозит штраф до 50 тысяч рублей
© Фото : страница Дарьи Богдановой* в соцсетиДарья Богданова*
© Фото : страница Дарьи Богдановой* в соцсети
Дарья Богданова*. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой* грозит первый штраф за нарушение российского законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрировано дело об административном правонарушении в отношении Богдановой Д.А.*",- сказано в картотеке Таганского райсуда.
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Богдановой* вменяют часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ, а именно, отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете. По данной статье ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.
В отношении нее также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Она объявлена в международный розыск.
Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Богданова* скрылась после совершения преступления по делу.
Ранее Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.
В апреле 2024 года в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.
*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ