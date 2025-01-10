https://ria.ru/20250110/inoagent-1993201621.html

Внучке Чкалова грозит первый штраф за нарушение закона об иноагентах

Внучке Чкалова грозит первый штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 10.01.2025

Внучке Чкалова грозит первый штраф за нарушение закона об иноагентах

Правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой* грозит первый штраф за нарушение российского законодательства о деятельности иностранных агентов, РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T20:59:00+03:00

2025-01-10T20:59:00+03:00

2025-01-10T20:59:00+03:00

происшествия

дарья богданова

валерий чкалов

олег кашин

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой* грозит первый штраф за нарушение российского законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрировано дело об административном правонарушении в отношении Богдановой Д.А.*",- сказано в картотеке Таганского райсуда. Богдановой* вменяют часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ, а именно, отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете. По данной статье ей грозит штраф до 50 тысяч рублей. В отношении нее также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Она объявлена в международный розыск. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Богданова* скрылась после совершения преступления по делу. Ранее Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. В апреле 2024 года в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ

https://ria.ru/20241127/bogdanova-1985920980.html

https://ria.ru/20250109/gosduma-1992880334.html

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2025

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происшествия, дарья богданова, валерий чкалов, олег кашин