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Сервисы игр в России могут обязать идентифицировать геймеров на госуслугах - РИА Новости, 10.01.2025
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13:03 10.01.2025 (обновлено: 13:25 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/igry-1993099618.html
Сервисы игр в России могут обязать идентифицировать геймеров на госуслугах
Сервисы игр в России могут обязать идентифицировать геймеров на госуслугах - РИА Новости, 10.01.2025
Сервисы игр в России могут обязать идентифицировать геймеров на госуслугах
Все игровые сервисы в России могут обязать идентифицировать пользователей через "Госуслуги", биометрию или номер телефона в случае принятия нового законопроекта РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:03:00+03:00
2025-01-10T13:25:00+03:00
россия
общество
госуслуги
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все игровые сервисы в России могут обязать идентифицировать пользователей через "Госуслуги", биометрию или номер телефона в случае принятия нового законопроекта о регулировании видеоигр, сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин."Важным аспектом законопроекта является идентификация пользователей. Распространители видеоигр при авторизации пользователей должны будут проводить их идентификацию при помощи Единой системы идентификации и авторизации (ЕСИА, портал "Госуслуги"), абонентского номера или Единой биометрической системы. Обязанность организовать эту идентификацию ложится на обладателя прав на видеоигру, или иное лицо, имеющее право распространять видеоигру на территории Российской Федерации", - сказал Шейкин.Сенатор отметил, что идентифицировать пользователя будут должны "все распространители видеоигр на территории РФ независимо от страны производства". Он добавил, что в случае нарушения норм законопроекта, контролирующие органы будут направлять предписания об устранении нарушений."В декабре 2024 на рассмотрение Государственной думы внесен законопроект "О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории Российской Федерации", согласно которому предлагается ввести маркировку видеоигр по их содержанию. Например, предлагается уведомлять игроков о наличии в игре нецензурных выражений, сцен насилия, жестокости, алкоголя или курения, а также о том, что некоторые элементы игры могут вызвать "страх, ужас или панику" и так далее", - напомнил Шейкин.Президент РФ Владимир Путин ранее во время заседания Госсовета в Кремле, где были подняты темы опасного контента и влияния видеоигр как инструмента пропаганды на детей, попросил депутатов Государственной думы проанализировать контент игр и совместно с правительством принять решения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента намерена в январе принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента.
https://ria.ru/20240904/gosduma-1970536836.html
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россия, общество, госуслуги
Россия, Общество, Госуслуги
Сервисы игр в России могут обязать идентифицировать геймеров на госуслугах

Шейкин: сервисы игр в РФ могут обязать идентифицировать геймеров на госуслугах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все игровые сервисы в России могут обязать идентифицировать пользователей через "Госуслуги", биометрию или номер телефона в случае принятия нового законопроекта о регулировании видеоигр, сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин.
"Важным аспектом законопроекта является идентификация пользователей. Распространители видеоигр при авторизации пользователей должны будут проводить их идентификацию при помощи Единой системы идентификации и авторизации (ЕСИА, портал "Госуслуги"), абонентского номера или Единой биометрической системы. Обязанность организовать эту идентификацию ложится на обладателя прав на видеоигру, или иное лицо, имеющее право распространять видеоигру на территории Российской Федерации", - сказал Шейкин.
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Сенатор отметил, что идентифицировать пользователя будут должны "все распространители видеоигр на территории РФ независимо от страны производства". Он добавил, что в случае нарушения норм законопроекта, контролирующие органы будут направлять предписания об устранении нарушений.
"В декабре 2024 на рассмотрение Государственной думы внесен законопроект "О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории Российской Федерации", согласно которому предлагается ввести маркировку видеоигр по их содержанию. Например, предлагается уведомлять игроков о наличии в игре нецензурных выражений, сцен насилия, жестокости, алкоголя или курения, а также о том, что некоторые элементы игры могут вызвать "страх, ужас или панику" и так далее", - напомнил Шейкин.
Президент РФ Владимир Путин ранее во время заседания Госсовета в Кремле, где были подняты темы опасного контента и влияния видеоигр как инструмента пропаганды на детей, попросил депутатов Государственной думы проанализировать контент игр и совместно с правительством принять решения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента намерена в январе принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента.
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