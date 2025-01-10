https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993127540.html

Команда Трампа подкупила бездомных в Гренландии, заявили СМИ

Команда Трампа подкупила бездомных в Гренландии, заявили СМИ - РИА Новости, 10.01.2025

Команда Трампа подкупила бездомных в Гренландии, заявили СМИ

Команда избранного президента США Дональда Трампа подкупила бездомных и социально незащищённых людей в Гренландии во время визита туда его сына Дональда... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T15:02:00+03:00

2025-01-10T15:02:00+03:00

2025-01-10T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Команда избранного президента США Дональда Трампа подкупила бездомных и социально незащищённых людей в Гренландии во время визита туда его сына Дональда Трампа-младшего, чтобы они поддержали на видео идею покупки острова Соединёнными Штатами, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на источники. Во вторник Трамп-младший побывал в Гренландии на фоне заявлений его отца об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом. В пятницу будущий президент Трамп в соцсети Truth Social опубликовал видеозапись, на которой "жители Гренландии" просят его приобрести остров. На видеозаписи видно, как люди в бейсболках с надписью Make America Great Again утвердительно отвечают на вопрос о том, хотят ли они, чтобы Трамп купил Гренландию. Один из заснятых на видео людей выразил надежду, что в случае приобретения Штатами острова станут лучше местные образование и здравоохранение. "Часть людей, которые появляются на видео от сторонников Трампа... являются бездомными и социально незащищёнными людьми, которые часто находятся перед супермаркетом Brugseni в Нууке (столица Гренландии - ред.)... Несколько сотрудников Brugseni подтверждают, что пиарщики Трампа-младшего ходили по улице перед магазином и раздавали кепки с надписью Make America Great Again, а также приглашали их на бесплатный обед в отеле Hans Egede", - говорится в сообщении. Местный житель подтвердил телерадиокомпании, что он узнаёт несколько человек на фотографиях, заявив, что он сам наблюдал попытки команды Трампа заставить людей надеть кепки MAGA и показаться в видеороликах со словами поддержки избранного президента США. "Их подкупают, и это очень банально... Это был очень агрессивный и избирательный отбор людей, которые могли сказать, что Гренландию следует купить", - заявил житель. Как заявила DR член парламента Гренландии Ая Хемниц, некоторые люди с видеозаписей не являются политически активными. Она также подтвердила, что эти люди были специально приглашены к участию в видеороликах и резко раскритиковала такой подход. "Я не думаю, что это правильно. На мой взгляд, людям давали бесплатную еду в обмен на то, что они надевали кепки и снимались в массовке в видеороликах для социальных сетей и подкастах", - заявила Хемниц. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. -0-

https://ria.ru/20250107/tramp-1992707387.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп