Команда Трампа подкупила бездомных в Гренландии, заявили СМИ
DR: команда Трампа подкупила бездомных, чтобы они поддержали покупку Гренландии
© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Команда избранного президента США Дональда Трампа подкупила бездомных и социально незащищённых людей в Гренландии во время визита туда его сына Дональда Трампа-младшего, чтобы они поддержали на видео идею покупки острова Соединёнными Штатами, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на источники.
Во вторник Трамп-младший побывал в Гренландии на фоне заявлений его отца об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом. В пятницу будущий президент Трамп в соцсети Truth Social опубликовал видеозапись, на которой "жители Гренландии" просят его приобрести остров. На видеозаписи видно, как люди в бейсболках с надписью Make America Great Again утвердительно отвечают на вопрос о том, хотят ли они, чтобы Трамп купил Гренландию. Один из заснятых на видео людей выразил надежду, что в случае приобретения Штатами острова станут лучше местные образование и здравоохранение.
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"Часть людей, которые появляются на видео от сторонников Трампа... являются бездомными и социально незащищёнными людьми, которые часто находятся перед супермаркетом Brugseni в Нууке (столица Гренландии - ред.)... Несколько сотрудников Brugseni подтверждают, что пиарщики Трампа-младшего ходили по улице перед магазином и раздавали кепки с надписью Make America Great Again, а также приглашали их на бесплатный обед в отеле Hans Egede", - говорится в сообщении.
Местный житель подтвердил телерадиокомпании, что он узнаёт несколько человек на фотографиях, заявив, что он сам наблюдал попытки команды Трампа заставить людей надеть кепки MAGA и показаться в видеороликах со словами поддержки избранного президента США.
"Их подкупают, и это очень банально... Это был очень агрессивный и избирательный отбор людей, которые могли сказать, что Гренландию следует купить", - заявил житель.
Как заявила DR член парламента Гренландии Ая Хемниц, некоторые люди с видеозаписей не являются политически активными. Она также подтвердила, что эти люди были специально приглашены к участию в видеороликах и резко раскритиковала такой подход.
"Я не думаю, что это правильно. На мой взгляд, людям давали бесплатную еду в обмен на то, что они надевали кепки и снимались в массовке в видеороликах для социальных сетей и подкастах", - заявила Хемниц.
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. -0-