СМИ назвали возможное вторжение США в Гренландию самой короткой войной
Politico: вторжение США в Гренландию станет самой короткой войной в истории
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Возможное военное вторжение США в Гренландию на фоне притязаний, озвученных избранным президентом США Дональдом Трампом, станет "самой короткой войной в истории", сообщает издание Politico со ссылкой на мнение эксперта.
"(Присоединение Гренландии к США военным путем - ред.) станет самой короткой войной в мире, у Гренландии нет оборонительного потенциала", - приводит газета слова Ульрика Прама Гада, старшего научного сотрудника Датского института международных исследований.
Как напоминает издание, в 1951 году между США и Данией было заключено соглашение о защите Гренландии Соединенными Штатами "с учетом неспособности" датских вооруженных сил самостоятельно дать отпор потенциальному агрессору. Несмотря на то, что после окончания холодной войны США значительно сократили свое военное присутствие в Гренландии, на северо-западе острова по-прежнему функционирует крупная американская космическая база Питуффик, способная отследить потенциальное ракетное нападение.
"С кем они (американцы - ред.) будут сражаться? С их собственными военными? Они уже там", - цитирует Politico Кристиана Сёби Кристенсена, старшего научного сотрудника центра военных исследований Копенгагенского университета.
При этом, как отмечается, датские военнослужащие не обладают достаточными навыками и экипировкой для противостояния американским военным, а запасы вооружений значительно сократились из-за поставок Копенгагеном артиллерийских комплексов и танков на Украину.
Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.