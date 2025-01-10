https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993041294.html
Посол России в Дании оценил возможность присоединения Гренландии к США
Посол России в Дании оценил возможность присоединения Гренландии к США - РИА Новости, 10.01.2025
Посол России в Дании оценил возможность присоединения Гренландии к США
Гренландия заинтересована в развитии взаимовыгодного международного сотрудничества с США, но не рассматривает возможность присоединения, судьбу острова нужно... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T06:35:00+03:00
2025-01-10T06:35:00+03:00
2025-01-10T06:35:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
владимир барбин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155791/13/1557911347_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_57ca920ddeea45960b5f638a775f956f.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Гренландия заинтересована в развитии взаимовыгодного международного сотрудничества с США, но не рассматривает возможность присоединения, судьбу острова нужно определять без вмешательства извне, заявил РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. "Гренландия заинтересована в развитии взаимовыгодного международного сотрудничества, в том числе и с США. Вопрос о судьбе Гренландии должен решаться на основе волеизъявления самих гренландцев в рамках действующего законодательства Дании и без какого-либо вмешательства извне", - сказал Барбин. Посол добавил, что на самой Гренландии возможность присоединения к США даже не рассматривается. По словам Барбина, премьер-министр автономии и представители гренландских партий разного политического спектра в один голос говорят о том, что Гренландия не продается, а главной задачей называют приобретение независимости и образование самостоятельного государства. В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250110/ssha-1993038692.html
https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993035250.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155791/13/1557911347_239:0:2906:2000_1920x0_80_0_0_5cf9c35ef7353dfd36442a50a120c8b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, владимир барбин
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Владимир Барбин
Посол России в Дании оценил возможность присоединения Гренландии к США
Посол Барбин: Гренландия не рассматривает возможность присоединения к США