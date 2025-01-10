https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993041294.html

Посол России в Дании оценил возможность присоединения Гренландии к США

Посол России в Дании оценил возможность присоединения Гренландии к США - РИА Новости, 10.01.2025

Посол России в Дании оценил возможность присоединения Гренландии к США

Гренландия заинтересована в развитии взаимовыгодного международного сотрудничества с США, но не рассматривает возможность присоединения, судьбу острова нужно... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T06:35:00+03:00

2025-01-10T06:35:00+03:00

2025-01-10T06:35:00+03:00

в мире

гренландия

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дональд трамп

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Гренландия заинтересована в развитии взаимовыгодного международного сотрудничества с США, но не рассматривает возможность присоединения, судьбу острова нужно определять без вмешательства извне, заявил РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. "Гренландия заинтересована в развитии взаимовыгодного международного сотрудничества, в том числе и с США. Вопрос о судьбе Гренландии должен решаться на основе волеизъявления самих гренландцев в рамках действующего законодательства Дании и без какого-либо вмешательства извне", - сказал Барбин. Посол добавил, что на самой Гренландии возможность присоединения к США даже не рассматривается. По словам Барбина, премьер-министр автономии и представители гренландских партий разного политического спектра в один голос говорят о том, что Гренландия не продается, а главной задачей называют приобретение независимости и образование самостоятельного государства. В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250110/ssha-1993038692.html

https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993035250.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, владимир барбин