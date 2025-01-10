https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993035250.html

Россия учтет при планировании притязания Трампа на Гренландию, заявил посол

Россия учтет при планировании притязания Трампа на Гренландию, заявил посол - РИА Новости, 10.01.2025

Россия учтет при планировании притязания Трампа на Гренландию, заявил посол

Подход избранного президента США Дональда Трампа к Гренландии чреват деградацией обстановки в регионе, его стремление получить контроль над островом говорит о... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T03:14:00+03:00

2025-01-10T03:14:00+03:00

2025-01-10T03:23:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подход избранного президента США Дональда Трампа к Гренландии чреват деградацией обстановки в регионе, его стремление получить контроль над островом говорит о нежелании укреплять стабильность и развивать диалог в Арктике, Россия учтет это при военном планировании, заявил РИА Новости посол в Дании Владимир Барбин."Стремление избранного президента Дональда Трампа получить контроль над Гренландией в интересах обеспечения безопасности США, не исключая использование ради достижения этой цели экономической и военной силы, как представляется, свидетельствует о том, что будущая американская администрация не заинтересована в укреплении военно-политической стабильности в Арктике на основе развития равноправного диалога и взаимодействия с другими арктическими государствами, даже с союзниками по НАТО", — сказал посол. Такой подход, как отметил дипломат, чреват дальнейшей деградацией обстановки в регионе и, несомненно, "будет учитываться Россией при военном планировании".Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250110/daniya-1993034305.html

https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1992987609.html

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в мире, гренландия, россия, сша, дональд трамп, владимир барбин, нато