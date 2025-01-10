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Россия учтет при планировании притязания Трампа на Гренландию, заявил посол - РИА Новости, 10.01.2025
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03:14 10.01.2025 (обновлено: 03:23 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993035250.html
Россия учтет при планировании притязания Трампа на Гренландию, заявил посол
Россия учтет при планировании притязания Трампа на Гренландию, заявил посол - РИА Новости, 10.01.2025
Россия учтет при планировании притязания Трампа на Гренландию, заявил посол
Подход избранного президента США Дональда Трампа к Гренландии чреват деградацией обстановки в регионе, его стремление получить контроль над островом говорит о... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T03:14:00+03:00
2025-01-10T03:23:00+03:00
в мире
гренландия
россия
сша
дональд трамп
владимир барбин
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подход избранного президента США Дональда Трампа к Гренландии чреват деградацией обстановки в регионе, его стремление получить контроль над островом говорит о нежелании укреплять стабильность и развивать диалог в Арктике, Россия учтет это при военном планировании, заявил РИА Новости посол в Дании Владимир Барбин."Стремление избранного президента Дональда Трампа получить контроль над Гренландией в интересах обеспечения безопасности США, не исключая использование ради достижения этой цели экономической и военной силы, как представляется, свидетельствует о том, что будущая американская администрация не заинтересована в укреплении военно-политической стабильности в Арктике на основе развития равноправного диалога и взаимодействия с другими арктическими государствами, даже с союзниками по НАТО", — сказал посол. Такой подход, как отметил дипломат, чреват дальнейшей деградацией обстановки в регионе и, несомненно, "будет учитываться Россией при военном планировании".Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250110/daniya-1993034305.html
https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1992987609.html
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в мире, гренландия, россия, сша, дональд трамп, владимир барбин, нато
В мире, Гренландия, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Барбин, НАТО
Россия учтет при планировании притязания Трампа на Гренландию, заявил посол

Барбин: Россия учтет при военном планировании притязания Трампа на Гренландию

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГород Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подход избранного президента США Дональда Трампа к Гренландии чреват деградацией обстановки в регионе, его стремление получить контроль над островом говорит о нежелании укреплять стабильность и развивать диалог в Арктике, Россия учтет это при военном планировании, заявил РИА Новости посол в Дании Владимир Барбин.
"Стремление избранного президента Дональда Трампа получить контроль над Гренландией в интересах обеспечения безопасности США, не исключая использование ради достижения этой цели экономической и военной силы, как представляется, свидетельствует о том, что будущая американская администрация не заинтересована в укреплении военно-политической стабильности в Арктике на основе развития равноправного диалога и взаимодействия с другими арктическими государствами, даже с союзниками по НАТО", — сказал посол.
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Премьер Дании предложила Трампу поговорить после его слов о Гренландии
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Такой подход, как отметил дипломат, чреват дальнейшей деградацией обстановки в регионе и, несомненно, "будет учитываться Россией при военном планировании".
Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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