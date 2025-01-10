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СМИ: в США блокировали продажу редкоземельного проекта в Гренландии Китаю - РИА Новости, 10.01.2025
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01:34 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993032490.html
СМИ: в США блокировали продажу редкоземельного проекта в Гренландии Китаю
СМИ: в США блокировали продажу редкоземельного проекта в Гренландии Китаю - РИА Новости, 10.01.2025
СМИ: в США блокировали продажу редкоземельного проекта в Гренландии Китаю
Американские чиновники убеждали разработчика крупнейшего в Гренландии месторождения редкоземельных металлов не продавать свой проект связанным с Китаем фирмам,... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T01:34:00+03:00
2025-01-10T01:34:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Американские чиновники убеждали разработчика крупнейшего в Гренландии месторождения редкоземельных металлов не продавать свой проект связанным с Китаем фирмам, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу компании. Генеральный директор частной компании Tanbreez Mining Грег Барнс заявил, что представители администрации США в 2024 году дважды посещали проект на юге Гренландии. По его словам, они давали понять испытывающей нехватку средств компании, что продажа крупного месторождения связанному с Пекином покупателю нежелательна. Бизнесмен не раскрыл, с какими чиновниками он встречался, и не назвал китайские компании, сделавшие предложения. В конечном итоге Барнс продал Tanbreez нью-йоркской компании Critical Metals в рамках сделки, которая будет завершена в конце этого года. "Оказывалось сильное давление, чтобы не допустить продажу в Китай", - подтвердил агентству Тони Сейдж, генеральный директор Critical Metals. По словам покупателя, гренландская фирма согласилась получить пять миллионов долларов наличными и 211 миллионов долларов акциями Critical Metals, что гораздо меньше, чем предлагали китайские компании. Как отмечает агентство, лоббистские усилия чиновников США подчеркивают их давний экономический интерес к датской территории задолго до того, как избранный президент США Дональд Трамп в последние недели начал размышлять о ее приобретении. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью США, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявлял, что остров не продается и никогда не будет продаваться.
https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1993003943.html
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гренландия, сша, китай, дональд трамп
Гренландия, США, Китай, Дональд Трамп
СМИ: в США блокировали продажу редкоземельного проекта в Гренландии Китаю

Reuters: в США блокировали продажу редкоземельного проекта в Гренландии Китаю

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЗаснеженные горы на острове Гренландия
Заснеженные горы на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Заснеженные горы на острове Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Американские чиновники убеждали разработчика крупнейшего в Гренландии месторождения редкоземельных металлов не продавать свой проект связанным с Китаем фирмам, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу компании.
Генеральный директор частной компании Tanbreez Mining Грег Барнс заявил, что представители администрации США в 2024 году дважды посещали проект на юге Гренландии. По его словам, они давали понять испытывающей нехватку средств компании, что продажа крупного месторождения связанному с Пекином покупателю нежелательна. Бизнесмен не раскрыл, с какими чиновниками он встречался, и не назвал китайские компании, сделавшие предложения.
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В конечном итоге Барнс продал Tanbreez нью-йоркской компании Critical Metals в рамках сделки, которая будет завершена в конце этого года. "Оказывалось сильное давление, чтобы не допустить продажу в Китай", - подтвердил агентству Тони Сейдж, генеральный директор Critical Metals.
По словам покупателя, гренландская фирма согласилась получить пять миллионов долларов наличными и 211 миллионов долларов акциями Critical Metals, что гораздо меньше, чем предлагали китайские компании.
Как отмечает агентство, лоббистские усилия чиновников США подчеркивают их давний экономический интерес к датской территории задолго до того, как избранный президент США Дональд Трамп в последние недели начал размышлять о ее приобретении.
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью США, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявлял, что остров не продается и никогда не будет продаваться.
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