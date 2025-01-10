https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993032490.html

СМИ: в США блокировали продажу редкоземельного проекта в Гренландии Китаю

СМИ: в США блокировали продажу редкоземельного проекта в Гренландии Китаю - РИА Новости, 10.01.2025

СМИ: в США блокировали продажу редкоземельного проекта в Гренландии Китаю

Американские чиновники убеждали разработчика крупнейшего в Гренландии месторождения редкоземельных металлов не продавать свой проект связанным с Китаем фирмам,... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T01:34:00+03:00

2025-01-10T01:34:00+03:00

2025-01-10T01:34:00+03:00

гренландия

сша

китай

дональд трамп

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Американские чиновники убеждали разработчика крупнейшего в Гренландии месторождения редкоземельных металлов не продавать свой проект связанным с Китаем фирмам, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу компании. Генеральный директор частной компании Tanbreez Mining Грег Барнс заявил, что представители администрации США в 2024 году дважды посещали проект на юге Гренландии. По его словам, они давали понять испытывающей нехватку средств компании, что продажа крупного месторождения связанному с Пекином покупателю нежелательна. Бизнесмен не раскрыл, с какими чиновниками он встречался, и не назвал китайские компании, сделавшие предложения. В конечном итоге Барнс продал Tanbreez нью-йоркской компании Critical Metals в рамках сделки, которая будет завершена в конце этого года. "Оказывалось сильное давление, чтобы не допустить продажу в Китай", - подтвердил агентству Тони Сейдж, генеральный директор Critical Metals. По словам покупателя, гренландская фирма согласилась получить пять миллионов долларов наличными и 211 миллионов долларов акциями Critical Metals, что гораздо меньше, чем предлагали китайские компании. Как отмечает агентство, лоббистские усилия чиновников США подчеркивают их давний экономический интерес к датской территории задолго до того, как избранный президент США Дональд Трамп в последние недели начал размышлять о ее приобретении. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью США, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявлял, что остров не продается и никогда не будет продаваться.

https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1993003943.html

https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1992931080.html

гренландия

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гренландия, сша, китай, дональд трамп